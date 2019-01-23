الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غدٍ الخميس الموافق 2019/01/24 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع، حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق “الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، الأجزاء الجنوبية من ساحل البحر الأحمر”.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية على شمال المملكة، المرتفعات الجنوبية الغربية، المرتفعات الغربية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال اليل وصباح الغد على المرتفعات الجنوبية الغربية، المرتفعات الغربية، المنطقة الشرقية.