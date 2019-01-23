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نائب أمير جازان: ملتقى القيادات الشابة .. دعم للشباب والفتيات وتحقيق لرؤية الوطن..

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نائب أمير جازان: ملتقى القيادات الشابة .. دعم للشباب والفتيات وتحقيق لرؤية الوطن..

نائب أمير جازان: ملتقى القيادات الشابة .. دعم للشباب والفتيات وتحقيق لرؤية الوطن..
http://almnatiq.net/?p=683783
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أهمية ملتقى ” القيادات الشابة” الذي تنظمه جامعة جازان في دعم وتحفيز شباب وفتيات المنطقة لمزيد من التميز والتفوق والعطاء تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ لكل ما يعود عليهم بالخير والفائدة وعلى وطنهم بمزيد من التطور والنماء .
ووصف سمو نائب أمير منطقة جازان شباب وفتيات الوطن بأنهم عدة الوطن وعتاده وأمله بعد الله سبحانه وتعالى لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ، وأمال وطموحات أبناء هذا الوطن العزيز للرقي في سلم المجد والعليا ، ومسابقة الدول المتطورة في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية والرياضية وغيرها.
ونوه بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأبناء الشعب السعودي الكريم وكل ما يوفر لهم الرفاهية وسبل العيش الكريم وتنميةً وتطوير مهارات أبناء وبنات الوطن في شتى الميادين والمجالات،.
وثمن الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام تصريحه عالياً مبادرة جامعة جازان بتنفيذ الملتقى بتكريس مفهوم القيادات الشبابية بين مختلف فئات المجتمع ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للقائمين على الملتقى بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

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