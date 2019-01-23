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عاجل .. إنقاذ شخص احتُجِز في مدخنة مطعم لـ 4 أيام في الرياض

عاجل .. إنقاذ شخص احتُجِز في مدخنة مطعم لـ 4 أيام في الرياض
http://almnatiq.net/?p=683792
المناطق_الرياض

أعلن  الدفاع المدني في الرياض، إنقاذ شخص محتجز منذ 4 أيام داخل مجرى مدخنة شواء ارتفاعها 13م، داخل مطعم متوقف عن العمل بحي النهضه، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء اليوم بلاغا يفيد باحتجاز شخص داخل مجرى مدخنة بأحد المطاعم.

وبوصول الفرق اتضح أن الحادث هو احتجاز  شخص منذ 4 أيّام تقريبا داخل مجرى مدخنة شواء ارتفاعها 13 مترا تقريبا تابعة لمطعم متوقف عن العمل منذ فترة طويلة وملحق بمجمع تجاري بحي النهضة.

وعمل رجال الدفاع المدني على قَص المجرى وإخراج الشخص المحتجز والمحافظة على سلامته لا سيما أنه كان في حالة إعياء وتعب شديد جراء فترة بقاءه محتجز وقد نقل فورا للمستشفى لتلقي العلاج .

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