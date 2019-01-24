إمارة مكة: منع الحفلات الموسيقية في المطاعم “غير صحيح”

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نفت ‫إمارة منطقة مكة المكرمة صحة ما يتم تداوله حول التوجيه بمنع الحفلات الموسيقية في المطاعم.. وقالت الإمارة في بيان لها: “لاصحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجه بمنع الحفلات الموسيقية داخل المطاعم، مؤكدة أن ما يتم تداوله

كان توجيهاً سابقاً لسموه يخص أحد مطاعم جدة وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية حدثت داخل المطعم واتُخذت الاجراءات القانونيه حيال ذل.

وتهيب الإمارة بالجميع عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.