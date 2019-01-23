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الجهني يكشف عن اتساع الحالة الممطرة لتشمل هذه المناطق!

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الجهني يكشف عن اتساع الحالة الممطرة لتشمل هذه المناطق!

الجهني يكشف عن اتساع الحالة الممطرة لتشمل هذه المناطق!
http://almnatiq.net/?p=683800
المناطق_الرياض

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني عن اتساع للحالة الممطرة لتشمل منطقة المدينة المنورة وحائل والقصيم إضافة لمنطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأوضح الجهني أن السحب رعدية وأمطارها مابين غزيرة ومتوسطة.

طقس الخميس

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لطقس الغد الخميس أن يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والقصيم، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والطائف.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية .

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