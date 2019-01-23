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ترامب يعترف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد

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ترامب يعترف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد

ترامب يعترف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد
http://almnatiq.net/?p=683808
المناطق_وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافه رسميا  بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا انتقاليا للبلاد

وكان  رئيس البرلمان الفنزويلي قد أعلن منذ قليل  نفسه قائما بأعمال الرئيس بدلا من نيكولاس مادورو

وتعهد ترامب  بأن تلقي الولايات المتحدة بكل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا على حد قوله

ودعا ترامب الدول الغربية للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية كرئيس للبلاد

ومن جانبها أكدت وسائل إعلام كندية أن كندا ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي قائما بأعمال الرئيس

وفي تسارع للأحداث اعترفت منظمة الدول الأميركية برئيس برلمان فنزويلا رئيسا بالوكالة

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو  الجيش الفنزويلي وقوات الأمن إلى دعم الديمقراطية وحماية المدنيين

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركيةإن كل الخيارات مفتوحة إذا اعتدى مادورو على أعضاء الجمعية الوطنية

واعترف ترامب  برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد

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