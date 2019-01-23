ترامب يعترف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافه رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا انتقاليا للبلاد

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي قد أعلن منذ قليل نفسه قائما بأعمال الرئيس بدلا من نيكولاس مادورو

وتعهد ترامب بأن تلقي الولايات المتحدة بكل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا على حد قوله

ودعا ترامب الدول الغربية للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية كرئيس للبلاد

ومن جانبها أكدت وسائل إعلام كندية أن كندا ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي قائما بأعمال الرئيس

وفي تسارع للأحداث اعترفت منظمة الدول الأميركية برئيس برلمان فنزويلا رئيسا بالوكالة

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجيش الفنزويلي وقوات الأمن إلى دعم الديمقراطية وحماية المدنيين

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركيةإن كل الخيارات مفتوحة إذا اعتدى مادورو على أعضاء الجمعية الوطنية

واعترف ترامب برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد