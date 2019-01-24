تخصصي الطائف يتفاعل مع حالة إنسانية لمسن سبعيني

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تفاعل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مع حالة إنسانية لمسن يبلغ من العمر 77 عام بعد تقدم عدد من سكان حي الشطبة بشكاوي للجهات الرسمية من وجود روائح كريهة ومنزل مهجور داخل الحي يسكنه مسن ويعيش فيه وحيدا دون اهتمام أو رعاية.

وأوضح مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي بن حسن الزهراني أنه بعد التنسيق مع الجهات الأمنية والرسمية بالمحافظة وبالتعاون مع فريق إحسان التطوعي تم تحريك فريق طبي مكون من أطباء وتمريض وفريق دعم واحد من إدارة الطوارئ والأزمات وإدارة تجربة المريض والعلاقات العامة حيث تم نقل المسن بسيارة إسعاف مجهزة إلى قسم الطوارئ وتم إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية وتلقى الرعاية الصحية والطبية المناسبة حيث ولله الحمد تبين سلامة حالته الصحية، مشيرا إلى أنه سيبقى تحت الملاحظة والرعاية الطبية خلال اليومين القادمين ومن ثم التنسيق لنقلة لدار الرعاية للمسنين.

من جانبه، قال رئيس فريق إحسان التطوعي حسام عبدالعزيز العامري أنه بحكم عملنا التطوعي وتواصلنا مع كثير من شرائح المجتمع والجهات الرسمية تم التنسيق مع إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لاستلام الحالة بعد وصول البلاغ إلينا الأسبوع المنصرم عن وضع المسن عن طريق أحد الأشخاص بناء على بلاغ تلقاه من أحد الجيران القاطنين بالحي ، حيث تفاعل مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الذي وجه بخروج فرقة طبية لاستلام الحالة فوراً كما تم التواصل من قبل فايز الثبيتي مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف وقام بتوجيه فرقه عاجلة لتنظيف المنزل.

من جهته، قال فايز الثبيتي مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف أن إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المسن تفاعلت أمانة الطائف من خلال توجيه عاجل من قبل أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل ال هميل الذي وجه فرق النظافة بالأمانة للوقوف على الحالة في بيت المسن وإنهاء الملاحظة عاجلا وأيضا وجهنا بمتابعة حالة المسن وتقديم المساعدة له بكافة ما يحتاج إليه مشيرا إلى أن تفاعلهم جاء بناء على الدور الإنساني المناط بالجهات الحكومية تجاه جميع شرائح المجتمع .