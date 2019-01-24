احدث الأخبار

تخصصي الطائف يتفاعل مع حالة إنسانية لمسن سبعيني
أبرز المواد
 أمير الرياض ونائبه يقدمان التعازي للشيخ المنيع
أبرز المواد
 ترامب يعترف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد
أبرز المواد
 انحراف مركبة نقل ثقيل على طريق “مكة – جدة” السريع.. وإغلاق مؤقت للمسارات
أبرز المواد
 الجهني يكشف عن اتساع الحالة الممطرة لتشمل هذه المناطق!
أبرز المواد
 “رئيس النصر” يهدد اتحاد الكرة بتصعيد شكواه لـ”رئيس هيئة الرياضة”
أبرز المواد
 إمارة مكة: منع الحفلات الموسيقية في المطاعم “غير صحيح”
أبرز المواد
 عاجل .. إنقاذ شخص احتُجِز في مدخنة مطعم لـ 4 أيام في الرياض
أبرز المواد
 التحالف العربي: 741 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار بالحديدة
أبرز المواد
 الاتحاد يوافق على إعارة محمد قاسم إلى الفيحاء
أبرز المواد
 نائب أمير جازان: ملتقى القيادات الشابة .. دعم للشباب والفتيات وتحقيق لرؤية الوطن..
أبرز المواد
 تحذير جديد من “النيابة العامة”
أبرز المواد
تخصصي الطائف يتفاعل مع حالة إنسانية لمسن سبعيني

تخصصي الطائف يتفاعل مع حالة إنسانية لمسن سبعيني

أبرز المواد
أمير الرياض ونائبه يقدمان التعازي للشيخ المنيع

أمير الرياض ونائبه يقدمان التعازي للشيخ المنيع

أبرز المواد
ترامب يعترف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد

ترامب يعترف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد

أبرز المواد
انحراف مركبة نقل ثقيل على طريق “مكة – جدة” السريع.. وإغلاق مؤقت للمسارات

انحراف مركبة نقل ثقيل على طريق “مكة – جدة” السريع.. وإغلاق مؤقت للمسارات

أبرز المواد

تخصصي الطائف يتفاعل مع حالة إنسانية لمسن سبعيني

تخصصي الطائف يتفاعل مع حالة إنسانية لمسن سبعيني
http://almnatiq.net/?p=683813
المناطق_الطائف

تفاعل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مع حالة إنسانية لمسن يبلغ من العمر 77 عام بعد تقدم عدد من سكان حي الشطبة بشكاوي للجهات الرسمية من وجود روائح كريهة ومنزل مهجور داخل الحي يسكنه مسن ويعيش فيه وحيدا دون اهتمام أو رعاية.

وأوضح مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور علي بن حسن الزهراني أنه بعد التنسيق مع الجهات الأمنية والرسمية بالمحافظة وبالتعاون مع فريق إحسان التطوعي تم تحريك فريق طبي مكون من أطباء وتمريض وفريق دعم واحد من إدارة الطوارئ والأزمات وإدارة تجربة المريض والعلاقات العامة حيث تم نقل المسن بسيارة إسعاف مجهزة إلى قسم الطوارئ وتم إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية وتلقى الرعاية الصحية والطبية المناسبة حيث ولله الحمد تبين سلامة حالته الصحية، مشيرا إلى أنه سيبقى تحت الملاحظة والرعاية الطبية خلال اليومين القادمين ومن ثم التنسيق لنقلة لدار الرعاية للمسنين.

من جانبه، قال رئيس فريق إحسان التطوعي حسام عبدالعزيز العامري أنه بحكم عملنا التطوعي وتواصلنا مع كثير من شرائح المجتمع والجهات الرسمية تم التنسيق مع إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لاستلام الحالة بعد وصول البلاغ إلينا الأسبوع المنصرم عن وضع المسن عن طريق أحد الأشخاص بناء على بلاغ تلقاه من أحد الجيران القاطنين بالحي ، حيث تفاعل مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الذي وجه بخروج فرقة طبية لاستلام الحالة فوراً كما تم التواصل من قبل فايز الثبيتي مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف وقام بتوجيه فرقه عاجلة لتنظيف المنزل.

من جهته، قال فايز الثبيتي مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف أن إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المسن تفاعلت أمانة الطائف من خلال توجيه عاجل من قبل أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل ال هميل الذي وجه فرق النظافة بالأمانة للوقوف على الحالة في بيت المسن وإنهاء الملاحظة عاجلا وأيضا وجهنا بمتابعة حالة المسن وتقديم المساعدة له بكافة ما يحتاج إليه مشيرا إلى أن تفاعلهم جاء بناء على الدور الإنساني المناط بالجهات الحكومية تجاه جميع شرائح المجتمع .

روابط ذات صلة

أمير الرياض ونائبه يقدمان التعازي للشيخ المنيع

أمير الرياض ونائبه يقدمان التعازي للشيخ المنيع
ترامب يعترف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد

ترامب يعترف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد
انحراف مركبة نقل ثقيل على طريق “مكة – جدة” السريع.. وإغلاق مؤقت للمسارات

انحراف مركبة نقل ثقيل على طريق “مكة – جدة” السريع.. وإغلاق مؤقت للمسارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*