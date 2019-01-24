دارة الملك عبدالعزيز والمعهد الوطني للمخطوطات التركماني يوقعان البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون العلمي

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وقعت دارة الملك عبدالعزيز والمعهد الوطني للمخطوطات بأكاديمية العلوم التركمانية (مركز ميراث للتراث والثقافة سابقًا) مساء اليوم الأربعاء 17/5/1440هـالموافق 23 /12/2019م على البرنامج التنفيذي لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بينهما للتعاون العلمي بما يخدم التاريخ المشترك والتاريخ الإسلامي ومصادر المعلومات وتهيئتهاوتبادلها لخدمة حركتي البحث العلمي في المملكة العربية السعودية ودولة تركمانستان في المجالات التاريخية والخضارية.

ووقع عن الدارة معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام المكلف وعن المعهد الدكتور داود أوراز ساخاتوف المدير العام للمعهد الوطني للمخطوطات في تركمانستان وذلك في مقر دارة الملك عبدالعزيز بالعاصمة الرياض، وتمثل هذه الخطوة نقلة عملية للتوأمة العلمية بين المؤسستين لخدمة الأغراض العلمية والبحثية والدراسات المتعلقة، حيث سيبدأ العمل على تنفيذ عدد من الأنشطة العلمية التي تثري المحتوى التاريخي، وتخدم الباحثين والباحثات في البلدين، وهذه الأنشطة تتلخص في: تبادل الوثائق وإعداد الدراسات العلمية المشتركة، وإقامة المعارض والندوات العلمية المتبادلة بما يخدم العلاقات السعودية التركمانية في المجالات كافة، وتبادل النشرات والإصدارات، وتبادل الخبرات بشأن أعمال الترميم وذلك تحت مظلة اللجنة السعودية التركمانية المشتركة التي شهدت دورتها الرابعة في مارس 2016م توقيع الطرفين على محضر للبرنامج التنفيذي.