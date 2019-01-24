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خالد بن سلمان: على الأمم المتحدة أن تحدد بوضوح من هو المسؤول عن الهجوم موكب كبير المراقبين الأممي

خالد بن سلمان: على الأمم المتحدة أن تحدد بوضوح من هو المسؤول عن الهجوم موكب كبير المراقبين الأممي

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خالد بن سلمان: على الأمم المتحدة أن تحدد بوضوح من هو المسؤول عن الهجوم موكب كبير المراقبين الأممي

خالد بن سلمان: على الأمم المتحدة أن تحدد بوضوح من هو المسؤول عن الهجوم موكب كبير المراقبين الأممي
http://almnatiq.net/?p=683826
المناطق_الرياض

أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، أن ميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تنتهك بشكل متكرر اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه بين الأطراف اليمنية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه بالكامل لتحقيق السلام المستدام في اليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه في تويتر الليلة، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة ملتزم بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأضاف ولكن الميليشيات الحوثية عازمة على دعم بؤس ومعاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف سموه: “ميليشيا الحوثي لم تكتفي برفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم لكنها قامت بعددٍ من الممارسات العدائية التي تؤكد رفضها للسلام، زاد: “واصلوا هجومهم المسلح بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار ، وقصف الأحياء السكنية وإطلاق صاروخ باليستي نحو أراضي المملكة”.

وطالب الأمير خالد بن سلمان الأمم المتحدة بأن تسمي الطرف الذي أخفق في التمسك بتدابير بناء الثقة الأساسية المفضية إلى اتفاق استكهولم، وأضاف: “عليها أن تحدد بوضوح من هو المسؤول عن الهجوم على المركبة المدرعة التي كانت تحمل كبير مراقبي الأمم باتريك كاميرت”.

وقال سموه: نحن نتعامل مع ميليشيا غير شرعية لا تهتم بالسلام أو مصير ملايين اليمنيين.. ويجب أن يواجه الحوثيون ضغوطاً دولية متزايدة من أجل إلزامهم بعدم التنصل من تنفيذ الاتفاق.

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