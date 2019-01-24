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أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار ببنك في فلوريدا

أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار ببنك في فلوريدا
http://almnatiq.net/?p=683830
المناطق_وكالات

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، على إثر احتجاز مسلح رهائن في بنك في فلوريدا وبدأ إطلاق النار على المارة، وفقا لمسؤول شرطة هايلاندس.

وامتنع شريف بول بلاكمان ومسؤولون آخرون في مجال إنفاذ القانون عن الإفصاح عن إطلاق النار في حوالي الساعة 12:00 ظهراً في بنك صن تراست في سيبرينغ بفلوريدا على بعد 94 ميلاً إلى الجنوب الشرقي من تامبا.

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم التعرف على المشتبه به باسم زيفين زافير ، 21 عاما ، من سكان سيبرينغ، ويبدو أن المسلح دخل وأغلق البنك، ثم سقط الزبائن على الأرض.

تم إرسال فريق التدخل السريع للمقاطعة بعد أن رفض المسلح، الذي كان قد تحصن في الداخل، التفاوض مع الضباط، وبعد دخول فريق التدخل السريع إلى البنك، استسلم المسلح.

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