أمين الشرقية يتفقد اربع بلديات ويعلن عن حزمة مشاريع بأكثر من ٨٤ مليون ريال

المناطق - فتحية عبدالله

قام معالي أمين المنطقة الشرقية اليوم الاربعاء الموافق 17/5/1440، بزيارة تفقدية لبلدية بقيق وجوف بني هاجر وعين دار وعريعرة، يرافقه وكيل الأمين للبلديات سعيد الشويل، والوكيل المساعد للبلديات للخدمات محمد بن عبدالعزيز الصفيان ووكيل الامين المساعد للبلديات للمشاريع م. زياد السويدان، وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات معاليه التفقدية للبلديات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمواطنين.

وأستهلت جولته بزيارة لبلدية عريعرة ، حيث كان في استقباله رئيس البلدية م .كنعان التمياط، ورئيس المجلس البلدي ورئيس مركز عريعرة حيث قام معاليه بجولة تفقدية على البلدية التقى خلالها بمنسوبي البلدية، والمجلس البلدي فيمل شاهد عرض عن ابرز مشاريع البلدية التي يتم تنفيذها حاليا ، بعد ذلك قام معاليه بتدشين مشروع طريق الملك سعود وحديقة في مركز جودة وملعبي كرة قدم ، بعد ذلك التقى بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم وملاحظاتهم ومتطلباتهم ، ووجه معاليه بالاهتمام بها واعطائها اولوية

كما قام بجولة على المدينة تفقد خلالها المشاريع التنموية وزار بعض المواقع في مركزي جودة وعريعرة وأم اربيعة والتقى برئيس المركز والمواطنين ووجه معاليه خلال الزيارة بإستكمال باقي المشاريع كما توجه معاليه والوفد المرافق له لبلدية عين دار حيث استقبله رئيس البلدية المهندس بادي القحطاني ورئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس والذي قدم له عرض كامل عن ابرز المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها والخدمات البلدية التي تقدم للمستفيدين ،بعدها التقى معاليه بالمجلس البلدي لعين دار وناقش معهم العديد من الموضوعات، فيما التقى المواطنين واستمع لهم ولارائهم وملاحظاتهم بعدها قام بجولة شملت المشروعات التي تنفذ حاليا بعين دار .

بعد ذلك توجه معاليه الى بلدية جوف بني هاجر فيما كان في إستقباله رئيس البلدية م.محمد بن علي اليامي والمجلس البلدي وعدد من منسوبي البلدية وعدد من المواطنين ، ليستمع إلى الشرح المفصل عن المشاريع ونسب إنجازها متفقدا بعض هذه المشاريع ، بعدها قام بافتتاح مباني الحركة والصيانة والمستودعات وإلتقى بالعاملين وشكرهم على ما يبذلونه من اعمال لخدمة المستفيدين ليقوم بجولة داخل أرجاء المدينة لتفقد المشروعات التي تنفذ حاليا بالهجرة ،ليتجه معاليه بعدها لزيارة بلدية بقيق والتي كان في إستقباله رئيس البلدية م .فارس بن محمد ال عريج ومنسوبي البلدية ورئيس وأعضاء المجلس حيث اطلع معاليه على سير العمل في البلدية والمشروعات التي يتم تنفيذها ونسب الانجاز ، فيما التقى بالعديد من المواطنين واستمع اليهم وناقش معهم الخدمات البلدية المقدمة لهم وأبرز المشاريع المنفذة والتي تخدم المواطن والمقيم . واكد معاليه ان الأمانة دائما تضع متطلبات المواطنين والمقيمين على سلم أولوياتها.

وفي نهاية الجولة أعلن معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن حزمة من المشاريع المزمع تنفيذها في كلا من : بلدية عريعرة وبلدية عين دار وبلدية جوف بني هاجر وبلدية بقيق والتي تبلغ قيمتها اكثر من٨٤ مليون ريال توزعت كالتالي : بلدية جوف بني هاجر مشاريع درء سيول ومشاريع سفلتة وانارة شوارع ومجسمات جمالية ومشاريع التخلص من النفايات وتسوير مقابر ومغاسل موتى وإعادة تأهيل وتطوير الحدائق العامة والطرق ، مشيرا الى ان تكلفتها تبلغ اكثر من 29 مليون ريال ،فيما بلغت تكلفة مشاريع بلدية عين دار اكثر من ثمانية ملايين ريال تمثلت في إنشاء حدائق وساحات وممرات مشاة وإنشاء مبنى المجلس البلدي وسفلتة وأرصفة وإنارة وإنشاء مباني ومرافق عامة وتسوية وتطوير وتنمية مخططات واستكمال إنشاء مردم صحي ،فيما بلغت تكلفة مشاريع بلدية بقيق اكثر من ثمانية وثلاثون مليون ريال تمثلت في سفلته وارصفة واناره ودرء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار وإنشاء مجسمات جمالية وشاشات في الأماكن العامة وسفلتة وأرصفة وإنارة لبقيق والهجر التابعة لها وإنشاء ملاعب رياضية والتخلص من النفايات وردم المستنقعات واستكمال مبنى المركز الحضاري وإنشاء مباني بلدية ومرافق عامة وتطوير مقابر وإنشاء مغاسل موتى ابقيق وقراها وإعادة تأهيل وتطوير الحدائق .

كما بلغت تكلفة مشاريع بلدية عريعرة أكثر من 11 مليون ريال ابرزها سفلتة وأرصفة وإنارة واستكمال مشروع أسواق شعبية وتحسين وتجميل الشوارع بعريعرة وقراها وسفلتة وأرصفة وإنارة وحدائق وممرات مشاة وساحات بلدية وأسواق ومسلخ وسوق خضار بجودة.

الى ذلك أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، ان جولة معالي الأمين شملت بلدية بقيق وبلدية جوف بني هاجر وبلدية عريعرة وبلدية عين دار، والتي تأتي استكمالا لجولات معاليه التفقدية، للاطلاع على سير المشروعات التي يتم تنفيذها والتي سيتم تنفيذها وكذلك على الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرا الى ان معاليه التقى خلال الزيارة بالمجالس البلدية وبالمواطنين واستمع لآرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات البلدية المقدمة لهم.

وأشار الى أن المشاريع التي أعلن عنها معاليه خلال الزيارة تأتي ضمن ميزانية العام المالي الجديد، و خطة أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، والتي تأتي ضمن تطلعات قيادتنا الرشيدة بتهيئة البنى التحتية وتنفيذ المشروعات التي يحتاجها المواطن والمقيم.

ولفت الصفيان إلى أهمية الزيارة والتي تأتي من حرص معالي الامين على تفقد سير العمل في جميع البلديات والالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم عن قرب، والاستفسار منهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، ، وكذلك تفقد عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، والعمل على تذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجهها.

وأضاف أن الزيارة تأتي في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية الامير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك متابعة وتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، في الحرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، وكذلك تفقد سير العمل في المشاريع وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.