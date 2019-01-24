احدث الأخبار

وزير المالية: المملكة ستدعم لبنان على طول الطريق
أبرز المواد
 رئيس الهلال الأحمر يتفقد العمل الإسعافي في الحدود الشمالية
أبرز المواد
 تعطل الجوازات في جسر الملك فهد
أبرز المواد
 أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار ببنك في فلوريدا
أبرز المواد
 أمين الشرقية يتفقد اربع بلديات ويعلن عن حزمة مشاريع بأكثر من ٨٤ مليون ريال
أبرز المواد
 خالد بن سلمان: على الأمم المتحدة أن تحدد بوضوح من هو المسؤول عن الهجوم موكب كبير المراقبين الأممي
أبرز المواد
 خالد الفيصل يدشن حلقة نقاش «دعم وتطوير مشاريع المحافظات والمراكز بالمنطقة»
أبرز المواد
 دارة الملك عبدالعزيز والمعهد الوطني للمخطوطات التركماني يوقعان البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون العلمي
أبرز المواد
 المملكة تنوه بجهود الحكومة اليمنية في تعزيز حقوق الإنسان
أبرز المواد
 تخصصي الطائف يتفاعل مع حالة إنسانية لمسن سبعيني
أبرز المواد
 أمير الرياض ونائبه يقدمان التعازي للشيخ المنيع
أبرز المواد
 ترامب يعترف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد
أبرز المواد
وزير المالية: المملكة ستدعم لبنان على طول الطريق

وزير المالية: المملكة ستدعم لبنان على طول الطريق

أبرز المواد
رئيس الهلال الأحمر يتفقد العمل الإسعافي في الحدود الشمالية

رئيس الهلال الأحمر يتفقد العمل الإسعافي في الحدود الشمالية

أبرز المواد
تعطل الجوازات في جسر الملك فهد

تعطل الجوازات في جسر الملك فهد

أبرز المواد
أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار ببنك في فلوريدا

أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار ببنك في فلوريدا

أبرز المواد

وزير المالية: المملكة ستدعم لبنان على طول الطريق

وزير المالية: المملكة ستدعم لبنان على طول الطريق
http://almnatiq.net/?p=683835
المناطق_الرياض

أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة ستدعم لبنان «على طول الطريق» لحماية استقراره.

وقال الجدعان في لقاء مع شبكة «سي.إن.بي.سي» الأربعاء: «السعودية كانت، وستظل، محفزاً مهماً جداً للاستقرار في لبنان»، مضيفاً: «نحن مهتمون برؤية الاستقرار في لبنان، وسندعم لبنان على طول الطريق».

ونسبة الدين العام إلى الناتج القومي في لبنان من بين أعلى المعدلات في العالم، ويعاني اقتصاد البلاد من الركود. ويضغط المقرضون الدوليون لإجراء إصلاحات عاجلة قبل إطلاق استثمارات ببلايين الدولارات، لكن لبنان لا يزال بدون حكومة منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر بعد الانتخابات.

وخلال المقابلة، قال الوزير السعودي إن المملكة تدرس احتمال إصدار سندات مقومة باليورو.

وأضاف الجدعان: «تتمثل الخطة في دراسة احتمال عملة أخرى، ربما تكون اليورو».

وذكر أن الحكومة ستدرس جمع ديون بعملات أخرى مثل اليوان.

وكانت السعودية أصدرت سندات دولية بقيمة 7.5 بليون دولار هذا الشهر، ليصل إجمالي قيمة الأموال التي جمعتها عبر إصدارات الدين العام المقومة بالدولار إلى نحو 60 بليون دولار منذ عام 2016.

روابط ذات صلة

رئيس الهلال الأحمر يتفقد العمل الإسعافي في الحدود الشمالية

رئيس الهلال الأحمر يتفقد العمل الإسعافي في الحدود الشمالية
تعطل الجوازات في جسر الملك فهد

تعطل الجوازات في جسر الملك فهد
أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار ببنك في فلوريدا

أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار ببنك في فلوريدا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*