وزير المالية: المملكة ستدعم لبنان على طول الطريق

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أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة ستدعم لبنان «على طول الطريق» لحماية استقراره.

وقال الجدعان في لقاء مع شبكة «سي.إن.بي.سي» الأربعاء: «السعودية كانت، وستظل، محفزاً مهماً جداً للاستقرار في لبنان»، مضيفاً: «نحن مهتمون برؤية الاستقرار في لبنان، وسندعم لبنان على طول الطريق».

ونسبة الدين العام إلى الناتج القومي في لبنان من بين أعلى المعدلات في العالم، ويعاني اقتصاد البلاد من الركود. ويضغط المقرضون الدوليون لإجراء إصلاحات عاجلة قبل إطلاق استثمارات ببلايين الدولارات، لكن لبنان لا يزال بدون حكومة منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر بعد الانتخابات.

وخلال المقابلة، قال الوزير السعودي إن المملكة تدرس احتمال إصدار سندات مقومة باليورو.

وأضاف الجدعان: «تتمثل الخطة في دراسة احتمال عملة أخرى، ربما تكون اليورو».

وذكر أن الحكومة ستدرس جمع ديون بعملات أخرى مثل اليوان.

وكانت السعودية أصدرت سندات دولية بقيمة 7.5 بليون دولار هذا الشهر، ليصل إجمالي قيمة الأموال التي جمعتها عبر إصدارات الدين العام المقومة بالدولار إلى نحو 60 بليون دولار منذ عام 2016.