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بالأسماء.. الصحة تدعو 85 من المتقدمين والمتقدمات على وظائفها للمراجعة

بالأسماء.. الصحة تدعو 85 من المتقدمين والمتقدمات على وظائفها للمراجعة
http://almnatiq.net/?p=683841
المناطق_الرياض

دعت وزارة الصحة 85 مواطنًا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 2018/11/11م على موقع وزارة الصحة الإلكتروني لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/1/27م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2019/2/7م، وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم مصطحبين معهم الوثائق التالية:

الهوية الوطنية (مع نسخة منها أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة).
أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها (موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج).
الحاصلون على المؤهلات الخارجية (يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل).
شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأشارت الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضح أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل والخبرات العملية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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