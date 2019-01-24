رئيس الهلال الأحمر يتفقد العمل الإسعافي في الحدود الشمالية

المناطق_خالد الضبيبي

زار معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم فرع الهيئة في منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، وذلك للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة والوقوف على أبرز المستجدات وزيارة عدد من المراكز الإسعافية، استكمالا للجولات الميدانية التي يجريها معاليه لفروع الهيئة في المناطق.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل الإسعافي والمشاريع والبرامج في فروع الهيئة في جميع مناطق المملكة والاطلاع على كافة المستجدات، وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة للهيئة ومتابعة سير العمل بمبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

والتقى معالي رئيس الهيئة خلال الزيارة بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، حيث استعرض معاليه آليات العمل الإسعافي في المنطقة وأبرز التحديات وخطط التطوير التي تتبناها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وحضر معاليه افتتاح الملتقى السنوي لقيادات ومدراء المراكز الإسعافية بمنطقة الحدود الشمالية، حيث اطلع خلال اللقاء على آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة وبرامج التدريب والتطوع وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير.

واجتمع الدكتور القاسم بمدير عام فرع الهيئة في منطقة الجوف الأستاذ محمد بن نايف العنزي ومدراء الأقسام ومدراء المراكز الإسعافية، كما كرم معاليه المتطوعين والمسعفين والموظفين المميزين، كما التقى بعدد من الشخصيات من الشيوخ والأعيان ورجال الأعمال وأعضاء مجلس منطقة الحدود الشمالية وأعضاء من لجنة أصدقاء الهلال الأحمر .

وتفقد الدكتور القاسم عدد من الإدارات والأقسام و المراكز الإسعافية شملت مركز إسعاف الفيصلية ومركز إسعاف الخالدية، واستمع إلى شرح شامل من مديري المراكز الإسعافية عن مجريات العمل واطلع على آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل وما يواجهم من صعوبات في العمل الميداني الإسعافي، موجها بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم للارتقاء بالخدمات الإسعافية.

وعبر معاليه عن شكره وتقديره لجهود العاملين في فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية والعاملين في المراكز الإسعافية في مدن ومحافظات المنطقة على ما يقدموه من خدمات إسعافية لهذا الوطن، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في بذل كل الجهود لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية وفقا للاستراتيجية العامة التي تتبناها الهيئة لتطوير العمل الإسعافي في كافة مناطق المملكة.