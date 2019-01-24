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سفير اليمن لدى الأمم المتحدة: رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار في الحديدة قدّم اعتذارا عن مهمته

سفير اليمن لدى الأمم المتحدة: رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار في الحديدة قدّم اعتذارا عن مهمته
http://almnatiq.net/?p=683851
المناطق_متابعات

صرح سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن رئيس بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة باتريك كاميرت، “اعتذر عن استكمال مهمته”.

وأوضح السعدي أن كاميرت يقوم بمهامه حاليا “لحين تعيين بديل عنه”، مشددا على أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، عرقلت اتفاق الحديدة.

وكان كاميرت يقود لجنة مكلفة من قبل الأمم المتحدة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام بالسويد الشهر الماضي، وتطبيق بندين آخرين في الاتفاق ينصان على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة.

وقال السعدي: “ميليشيات الحوثي تتجاهل قرارات مجلس الأمن، وغير ملتزمة بالاتفاقات مع الحكومة اليمنية”، داعيا مجلس الأمن إلى “إنقاذ اتفاق الحديدة وتحديد المسؤول عن عرقلته”.

ويندرج الإعلان عن اعتذار كاميرت ضمن مسلسل تداعيات التعنت الحوثي، الذي وصل إلى حد الرفض الكامل للتعاطي مع جهوده ومحاولة الاعتداء عليه.

فبعد أيام من بدء عمل لجنته، حاولت الميليشيات الانقلابية الالتفاف على اتفاق تسليم المدينة وموانئها، فألبست عناصرها زي الشرطة، وهي الحيلة التي رفضها كاميرت مطالبا بتنفيذ فعلي لاتفاق السويد الذي نص على تسليم الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

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