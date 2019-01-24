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تفاصيل الوظائف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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تفاصيل الوظائف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تفاصيل الوظائف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
http://almnatiq.net/?p=683856
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة للسعوديين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس .وقالت أن التخصصات المطلوبة لديها تفاصيلها كالأتي:

– الهندسة المعمارية (معيد، محاضر، أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

– هندسة وإدارة التشييد (جميع الرتب الأكاديمية).

– العمارة (معيد، محاضر، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

– تخطيط المدن والأقاليم (جميع الرتب الأكاديمية).

– الهندسة الميكانيكية (محاضر، أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

– الهندسة الكيميائية (جميع الرتب الأكاديمية).

– الهندسة الكهربائية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

– هندسة البترول (جميع الرتب الأكاديمية).

– الهندسة المدنية والبيئية (معيد، محاضر، أستاذ مساعد).

– هندسة الطيران والفضاء (جميع الرتب الأكاديمية).

– الفيزياء (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

– الكيمياء (معيد، محاضر، أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).
– علوم الحياة (معيد، محاضر، أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

– الرياضيات والإحصاء (معيد، محاضر، أستاذ مساعد).
– المالية والاقتصاد (جميع الرتب الأكاديمية).

– الإدارة والتسويق (جميع الرتب الأكاديمية).
– المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية (جميع الرتب الأكاديمية).

– برنامج السنة التحضيرية (مدرس، محاضر، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).
– اللغة الإنجليزية (معيد، محاضر، أستاذ مساعد).

– التربية البدنية (محاضر، أستاذ مساعد).
– علوم الحاسب الآلي والمعلومات (جميع الرتب الأكاديمية).

– هندسة النظم (محاضر، أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).
– هندسة الحاسب الآلي (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

– علوم الأرض (جميع الرتب الأكاديمية).
– كلية المجتمع بالدمام (جميع الرتب الأكاديمية ما عدا معيد لرتبة تربية بدنية).

– الدراسات الدولية والاجتماعية (معيد، أستاذ مساعد).
– الدراسات الاسلامية والعربية (معيد، محاضر).

– الدراسات الاسلامية والعربية (، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك).

ومن ضمن الشروط العامة أن لا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة معيد عن (30) سنة ولوظيفة محاضر عن (35) سنة وأن يكون المعدل التراكمي في البكالوريوس والماجستير (3 من 4) وحاصل على الشهادة انتظاماً.

مع ضرورة معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة ومعرفة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://jobs.kfupm.edu.sa 

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