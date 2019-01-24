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بتغريدة جديدة.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ”جيل الثمانينات”

بتغريدة جديدة.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ”جيل الثمانينات”
http://almnatiq.net/?p=683860
المناطق_الرياض

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ رسالة لـ”جيل الثمانينات”، بعد ردود فعل متباينة حول عدم حظوة ذلك الجيل بمناشط ترفيهية متنوعة في فترات سابقة.
واعتبر رئيس هيئة الترفيه أن السنوات الماضية كان ترفيه السعوديين يتمثل في المطار والسفر للخارج، مؤكدا أنه وبدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف نودع الماضي.
وقال عبر حسابه في “تويتر” اليوم “الخميس”: “جلسنا سنين الترفيه عند السعودي المطار للخارج… بدعم من سيدي ولي العهد إن شاء الله نودع الماضي… جيل الثمانينات لكم تعامل خاص”.

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