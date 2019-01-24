16 مدربة سعودية يجتزن اختبارات الاتحاد السعودي للإسكواش

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أعلن الاتحاد السعودي للإسكواش أمس الأربعاء اجتياز 16 مدربة سعودية اختبارات الاتحاد، خلال الدورة التمهيدية النسائية الأولى التي أقيمت خلال الفترة من 20-23 يناير الجاري، بالتعاون مع جامعة الملك سعود في الرياض.

وبحسب “عكاظ”، قدمت عضو مجلس إدارة الاتحاد أضواء الدخيل درعًا تذكاريًا للمدربة سماح السيد نظير تقديمها الدورة، ومشاركتها الفعالة في أولى برامج اتحاد الاسكواش النسائية، كما قدمت درعًا مماثلًا لإدارة نادي الطالبات على مشاركتهم في تنظيم الدورة، وأثنت على نجاح الدورة وتفاعل المتدربات