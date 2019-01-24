واشنطن تهدد مادورو: أيامكم معدودة.. سنتدخل عسكرياً

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حذرت الولايات المتحدة من أن كل الخيارات ستكون مطروحة إذا استخدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو القوة في المواجهة مع قادة المعارضة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة للصحافيين إذا اختار مادورو وزمرته الرد بعنف، وإذا اختاروا إيذاء أي عضو من أعضاء الجمعية الوطنية فكل الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

ولم يستبعد المسؤول طالباً عدم الكشف عن اسمه، صراحة تدخلاً عسكرياً من نوع ما.ومع ذلك، ركز على ما قال أنه سيكون تدابير اقتصادية قوية ضد مادورو.

وقال المسؤول دعونا نكون واضحين، لدينا مجموعة من الخيارات، سنأخذ كل واحد من هذه الخيارات على محمل الجد.

وتابع إنه : فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية ضد قيادة مادورو، لا يزال لدينا هامش كبير من التحرك.

وأوضح المسؤول أن الضغوط الأمريكية ستؤكد لهم بشكل واضح جداً انه ليس لديهم مستقبل ولذا، فان أيامهم ستكون معدودة بطريقة أو بأخرى.