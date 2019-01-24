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بالصورة.. ثقب في حذاء الأمير ويليام

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بالصورة.. ثقب في حذاء الأمير ويليام

بالصورة.. ثقب في حذاء الأمير ويليام
http://almnatiq.net/?p=683878
المناطق_وكالات

تعرض الأمير ويليام، النجل الأكبر لولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، لموقف محرج جدا بسبب ثقب في حذائه، أثناء حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وشارك الأمير ويليام في المنتدى للنقاش حول الحفاظ على الحياة البرية والحفاظ والعالم الطبيعي، وكانت الفعاليات مباشرة عبر الإنترنت، واستطاع بعض المشاهدين ملاحظة الثقب في حذائه أثناء جلوسه، وفقا لمجلة “هالو” الإنجليزية.

وانهالت التعليقات الطريفة على الواقعة، بينما علق آخرون أن الأمر في غاية الصعوبة، لكي يكتشفه الأمير ويليام بنفسه.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها ملاحظة ثقب في أحذية أفراد العائلة الملكية، حيث تم رصد ثقف في حذاء الأمير هاري شقيق الأمير ويليام، في أغسطس الماضي، خلال حضوره حفل زفاف أحد أصدقائه.

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