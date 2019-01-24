شركة «صلة» صاحبة القرار بالسماح للأندية باللعب بإستاد الجامعة

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المناطق_الرياض

نشرت “رسالة الجامعة ” في الموقع الرسمي لجامعة الملك سعود بالرياض تفاصيل العقد المبرم بين الجامعة وشركة صلة حيث تحدث المشرف العام على استاد الجامعة الأستاذ تركي السلطان في وقت سابق حرص الجامعة على ضمان حقوقها وفي نفس الوقت إيجاد بيئة تنافسية للجميع.

وتم الاتفاق على العقد الاستثماري بين الجامعة وشركة صلة الرياضية لاستثمار إستاد جامعة الملك سعود لصالح نادي الهلال السعودي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 ملايين ريال سنوياً.

وعلمت مصادر «رسالة الجامعة» أن قيمة العقد الموقع بين إدارة الجامعة وشركة «صلة» بلغ 15 مليون ريال لمدة 3 سنوات بواقع 3 ملايين ريال كل سنة للجامعة ومليوني ريال سنوياً للصيانة، وأن من حق شركة «صلة» تنظيم مباريات للمنتخب السعودي أو أي نادٍ آخر على نفس الإستاد.

وتداولت الجماهير الرياضية والنصراوية خاصة رغبتها في لعب مباريات فريقها على استاد الجامعة بعد أن تأكد عدم جاهزية استاد الملك فهد واستاد الامير فيصل بن فهد بالملز والذي قابله رفض تام من الجانب الهلالي بالسماح لنادي النصر باللعب على نفس الملعب وأن نادي الهلال هو الوحيد الذي يملك حقوق ملعب الجامعة كاملة وفق العقد المبرم.

فيما ظهر رئيس الاتحاد السعودي الأستاذ قُصي الفواز عبر لقاء تلفزيوني على قناة العربية ذكر فيه أن ملعب الجامعة أحد الخيارات المطروح لإقامة مباراة النصر وأحد الأحد القادم ضمن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو أن يتم تأجيل اللقاء.

ومن جانب آخر بعث رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل رسالة عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلاً: ملعب الهلال هو ملك للهلال وليس للإتحاد السعودي لكرة القدم ‏رسالة واضحة للأخ قصي الفواز !.

فيما علق رئيس نادي النصر الأستاذ سعود آل سويلم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تغريدات جاء فيها

أن ‏سمو رئيس هيئة الرياضة مشكورا طلب التحقيق وخرجت النتائج تؤكد صحة كل مطالبات نادي النصر تجاه الملعبين !وماذا بعد؟! منهم الأشخاص؟ من يستعيد للنصر حقه في الغرامات التي فرضت عليه؟ أين سيلعب؟ ومتى؟ ومامدى دقة المواعيد

‏وهل سيكون الملعب جاهزاً في الخامس من فبراير ؟.

وأضاف ‏اذا كان اتحاد الكرة يريد تأجيل مباراة النصر وأحد، وهذا الخيار مرفوض رفضاً قاطعاً بالنسبة لنا !! كيف سيجد لها موعدا جديدا ونحن سنلعب في شهر فبراير مباراة كل اربعة ايام؟.

وشدد أن ‏إدارة نادي النصر تطالب بايجاد حل يكفل عدالة المنافسة ويمنحنا حق تساوي الفرص، لن نسكت ولن ندفع ثمن أخطاء آخرين، وسنصعد الموضوع لسمو رئيس الهيئة ونطالب بحقوق نادي النصر كاملة فهذه امانة في اعناقنا أمام جماهيره العريضة.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد السعودي اليوم الخميس تحديد موعد المباراة الرسمي والذي لم يتبقى على الموعد المحدد سابقاً سوا ثلاثة أيام.

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