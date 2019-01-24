احدث الأخبار

تفاصيل القبض على مالك مستشفى خاص بـ”جدة” والكشف عن المخالفة التي ارتكبها
أبرز المواد
 مخالفة مرورية لمن يظلل زجاج مركبته دون التقيد بهذا الشرط.. ومصادر تكشف التفاصيل!
أبرز المواد
 شركة «صلة» صاحبة القرار بالسماح للأندية باللعب بإستاد الجامعة
أبرز المواد
 تعرف على توقعات “هيئة الأرصاد” لمعظم مناطق المملكة الأسبوع القادم
أبرز المواد
 بالصورة.. ثقب في حذاء الأمير ويليام
أبرز المواد
 واشنطن تهدد مادورو: أيامكم معدودة.. سنتدخل عسكرياً
أبرز المواد
 تحذير: تطبيقات أندرويد خبيثة تتخفى بواسطة بيانات الحركة
أبرز المواد
 16 مدربة سعودية يجتزن اختبارات الاتحاد السعودي للإسكواش
أبرز المواد
 ترامب “لا يبحث عن..”.. ويؤجل خطاب حالة الاتحاد
أبرز المواد
 بتغريدة جديدة.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ”جيل الثمانينات”
أبرز المواد
 رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
أبرز المواد
تفاصيل القبض على مالك مستشفى خاص بـ”جدة” والكشف عن المخالفة التي ارتكبها

تفاصيل القبض على مالك مستشفى خاص بـ”جدة” والكشف عن المخالفة التي ارتكبها

أبرز المواد
مخالفة مرورية لمن يظلل زجاج مركبته دون التقيد بهذا الشرط.. ومصادر تكشف التفاصيل!

مخالفة مرورية لمن يظلل زجاج مركبته دون التقيد بهذا الشرط.. ومصادر تكشف التفاصيل!

أبرز المواد
شركة «صلة» صاحبة القرار بالسماح للأندية باللعب بإستاد الجامعة

شركة «صلة» صاحبة القرار بالسماح للأندية باللعب بإستاد الجامعة

أبرز المواد
تعرف على توقعات “هيئة الأرصاد” لمعظم مناطق المملكة الأسبوع القادم

تعرف على توقعات “هيئة الأرصاد” لمعظم مناطق المملكة الأسبوع القادم

أبرز المواد

تفاصيل القبض على مالك مستشفى خاص بـ”جدة” والكشف عن المخالفة التي ارتكبها

تفاصيل القبض على مالك مستشفى خاص بـ”جدة” والكشف عن المخالفة التي ارتكبها
http://almnatiq.net/?p=683890
المناطق_جدة

ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مالك مستشفى خاص بالمحافظة، بعد صدور أوامر محكمة التنفيذ بحبسه، بشأن مطالبات مالية لم يف بها.
وكانت المحكمة العامة بجدة أصدرت أكثر من 32 حكما ضد مالك المستشفى، بسبب مطالبات أطباء، وعمالة، وشركات، وتتجاوز حقوق الكادر الطبي بمفرده 1.5 مليون ريال، بحسب “عكاظ”.
وكشفت مصادر أن القضية تعود إلى 7 سنوات، بعد تراكم المخالفات ضد المستشفى، الأمر الذي أدى إلى إغلاقه، وتسريح الكادر الطبي دون الوفاء بحقوقهم، فضلا عن الشركات وأصحاب الحقوق، وأودع مالك المستشفى في سجن ذهبان بعد مماطلته الدائنين أكثرمن 7 سنوات.

روابط ذات صلة

مخالفة مرورية لمن يظلل زجاج مركبته دون التقيد بهذا الشرط.. ومصادر تكشف التفاصيل!

مخالفة مرورية لمن يظلل زجاج مركبته دون التقيد بهذا الشرط.. ومصادر تكشف التفاصيل!
شركة «صلة» صاحبة القرار بالسماح للأندية باللعب بإستاد الجامعة

شركة «صلة» صاحبة القرار بالسماح للأندية باللعب بإستاد الجامعة
تعرف على توقعات “هيئة الأرصاد” لمعظم مناطق المملكة الأسبوع القادم

تعرف على توقعات “هيئة الأرصاد” لمعظم مناطق المملكة الأسبوع القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*