مياه الباحة تبدأ تشغيل شبكات المياه على مدار ٢٤ ساعة

المناطق-الباحة

بدأت المديريه العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة بتشغيل شبكات المياه على مدار ( ٢٤) ساعة دون انقطاع في عدد من الأحياء والقرى بالمنطقة ومنها شبكة بهر والمزرع بمدينة الباحة وشبكة جرب بمحافظة العقيق وشبكة بيدة ومعشوقة بمحافظة القرى وشبكة بطاط ويبس بمحافظة غامد الزناد وشبكة القمع وشرى وحواله بمحافظة بلجرشي وعدد المستفيدين ( ١٦،٩٣٦ ) نسمة من سكان هذه الأحياء وجاري بأذن الله العمل على تشغيل الشبكات لبقية المحافظات والقرى بالمنطقة

وقد نوه مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس أحمد بن جمعان القرشي بالدعم اللامحدود الذي يحضى به قطاع المياه بمنطقة الباحة من قبل سمو أمير منطقة الباحة حفظه الله وتوجيهات سموه الكريم لخدمة أهالي المنطقة