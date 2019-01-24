احدث الأخبار

علاج 46601 حالة في عيادات مستشفى المخواة
أبرز المواد
 مياه الباحة تبدأ تشغيل شبكات المياه على مدار ٢٤ ساعة
منطقة الباحة
 سامي الشريف يشيد بدور المملكة في نشر قيم الاعتدال والتسامح
أبرز المواد
 تفاصيل القبض على مالك مستشفى خاص بـ”جدة” والكشف عن المخالفة التي ارتكبها
أبرز المواد
 مخالفة مرورية لمن يظلل زجاج مركبته دون التقيد بهذا الشرط.. ومصادر تكشف التفاصيل!
أبرز المواد
 شركة «صلة» صاحبة القرار بالسماح للأندية باللعب بإستاد الجامعة
أبرز المواد
 تعرف على توقعات “هيئة الأرصاد” لمعظم مناطق المملكة الأسبوع القادم
أبرز المواد
 بالصورة.. ثقب في حذاء الأمير ويليام
أبرز المواد
 واشنطن تهدد مادورو: أيامكم معدودة.. سنتدخل عسكرياً
أبرز المواد
 تحذير: تطبيقات أندرويد خبيثة تتخفى بواسطة بيانات الحركة
أبرز المواد
 16 مدربة سعودية يجتزن اختبارات الاتحاد السعودي للإسكواش
أبرز المواد
 ترامب “لا يبحث عن..”.. ويؤجل خطاب حالة الاتحاد
أبرز المواد
علاج 46601 حالة في عيادات مستشفى المخواة

علاج 46601 حالة في عيادات مستشفى المخواة

أبرز المواد
مياه الباحة تبدأ تشغيل شبكات المياه على مدار ٢٤ ساعة

مياه الباحة تبدأ تشغيل شبكات المياه على مدار ٢٤ ساعة

منطقة الباحة
سامي الشريف يشيد بدور المملكة في نشر قيم الاعتدال والتسامح

سامي الشريف يشيد بدور المملكة في نشر قيم الاعتدال والتسامح

أبرز المواد
تفاصيل القبض على مالك مستشفى خاص بـ”جدة” والكشف عن المخالفة التي ارتكبها

تفاصيل القبض على مالك مستشفى خاص بـ”جدة” والكشف عن المخالفة التي ارتكبها

أبرز المواد

علاج 46601 حالة في عيادات مستشفى المخواة

علاج 46601 حالة في عيادات مستشفى المخواة
http://almnatiq.net/?p=683898
المناطق-الباحة
قدمت العيادات الخارجية بمستشفى المخواة العام خلال العام الميلادي المنصرم 2018 خدماتها لأكثر من 46601 مراجع تم علاجهم من خلال عيادات متنوعة بالمستشفى حيث حظي المراجعين بخدمات صحية شاملة من خلال العيادات التخصصية أو التخصصات الأخرى و الكشف السريري وأيضاً العديد من الفحوصات المخبرية و الأشعة ،
ويعد مستشفى المخواة العام من المستشفيات المركزية بالمنطقة ويخدم شريحة كبيرة من سكان المحافظة ويتبع له ١٨ مركزاً صحياً من المراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في القرى والهجر والمراكز التابعة بالمحافظة .

روابط ذات صلة

مياه الباحة تبدأ تشغيل شبكات المياه على مدار ٢٤ ساعة

مياه الباحة تبدأ تشغيل شبكات المياه على مدار ٢٤ ساعة
سامي الشريف يشيد بدور المملكة في نشر قيم الاعتدال والتسامح

سامي الشريف يشيد بدور المملكة في نشر قيم الاعتدال والتسامح
تفاصيل القبض على مالك مستشفى خاص بـ”جدة” والكشف عن المخالفة التي ارتكبها

تفاصيل القبض على مالك مستشفى خاص بـ”جدة” والكشف عن المخالفة التي ارتكبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*