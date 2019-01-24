علاج 46601 حالة في عيادات مستشفى المخواة

المناطق-الباحة

قدمت العيادات الخارجية بمستشفى المخواة العام خلال العام الميلادي المنصرم 2018 خدماتها لأكثر من 46601 مراجع تم علاجهم من خلال عيادات متنوعة بالمستشفى حيث حظي المراجعين بخدمات صحية شاملة من خلال العيادات التخصصية أو التخصصات الأخرى و الكشف السريري وأيضاً العديد من الفحوصات المخبرية و الأشعة ،

ويعد مستشفى المخواة العام من المستشفيات المركزية بالمنطقة ويخدم شريحة كبيرة من سكان المحافظة ويتبع له ١٨ مركزاً صحياً من المراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في القرى والهجر والمراكز التابعة بالمحافظة .