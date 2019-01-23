جامعة القصيم تشارك في مؤتمر الجمعية الصيدلية السعودية «سيفا 2019» في جدة 

بدأت كلية الصيدلة بجامعة القصيم يوم أمس الأربعاء الموافق 17/5/1440هـ، مشاركتها في مؤتمر ومعرض “سيفا ٢٠١٩”، الذي تنظمه الجمعية الصيدلية السعودية في جدة على مدى يومين، حيث تمثلت مشاركة الكلية في المؤتمر من خلال المعرض المصاحب لتعريف الزوار بمسيرة الجامعة والكلية في هذا المجال.

وتضمنت مشاركة الكلية الملصقات البحثية التي يشارك بها أكثر من 15 طالب وطالبة يستعرضون بها نتائج أبحاثهم التي أجروها في الكلية، وكذلك المشاركة بمسابقة المهارات الإكلينيكية بفريق مكون من ثلاث طالبات تم اختيارهن بعد تحقيقهن للمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة المهارات الإكلينيكية والاستشارات الدوائية والتي نظمتها الكلية في ندوة الامتياز الثانية في مقر العيادات الطبية الجامعية في شهر أكتوبر الماضي.

ومن جهته، أكد عميد كلية الصيدلة الدكتور عبدالمجيد القسومي أن الكلية تهدف من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق عدة أهداف تسعى لها الكلية، ومن أهمها إبراز أنشطة الكلية وإنجازاتها للمشاركين في هذا الحدث الكبير وللمهتمين بمهنة الصيدلة، مشيرًا إلى أن معرض الكلية يتم فيه الترويج لفعاليات ونشاطات الكلية العلمية التي تقام سنوياً وبشكل مستمر، وأصبحت مؤخراً تستهدف جميع الصيادلة والطلاب والطالبات من مختلف كليات الصيدلة بالمملكة، ومنها: ندوات الامتياز وندوات البحث الصيدلي السنوية وغيرها، كما تهدف المشاركة إلى إبراز إنتاج طلاب وطالبات الكلية البحثي للمتخصصين والمهتمين.

ولفت “القسومي” إلى أهمية إعطاء الفرصة للطلاب والطالبات للمشاركة في مثل هذه المناسبات وحثهم وتشجيعهم عليها لإكسابهم الخبرة اللازمة للمشاركة بالمؤتمرات واللقاءات العلمية المحلية والدولية، مؤكدًا أن المشاركة في مثل هذه اللقاءات تعد أيضاً فرصة كبيرة للالتقاء بالجامعات الأخرى وشركات ومصانع الأدوية وكذلك الهيئات المعنية، مما يخلق فرصًا جديدة للتعاون بين الكلية وهذه القطاعات في مجال تدريب وتوظيف الطلاب والطالبات وكذلك تطوير العملية التعليمية.

وأوضح أن الكلية قد وفرت كل المساعدات اللازمة للطلبة وعملت على تهيئتهم وتجهيزهم للمشاركة قبل بداية المؤتمر بفترة، وذلك لضمان المشاركة بأفضل مستوى ممكن، وقد نتج عن هذا قبول أكثر من 15 مشاركة لطلاب وطالبات الكلية بالمؤتمر من بين ما يقارب ٦٠ مشاركة معروضة من مختلف كليات الصيدلة بالمملكة والبالغة قرابة الـ٣٠ كلية ما بين حكومية وأهلية، مشيرًا إلى أن هذه تعتبر نسبة قبول عالية ولله الحمد، وتدل على المستوى المتميز لطلاب وطالبات الكلية، ومؤكداً أن الكلية بدعم وتوجيه من معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، ستسعى دائماً للتواجد في مثل هذه المناسبات لتحقيق أقصى درجات الفائدة سواء ما يعود منها على الطلاب أو الكلية والجامعة.