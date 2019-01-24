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انتخاب سلطان عبد الله ملكا جديدا لماليزيا

انتخاب سلطان عبد الله ملكا جديدا لماليزيا
http://almnatiq.net/?p=683905
المناطق_وكالات

نصبت العائلات الملكية في ماليزيا، اليوم، سلطان عبد الله، 59 عاما، ملكا جديدا لماليزيا، بعد أن أعلن السلطان السابق، محمد الخامس، أعلن تنازله عن العرش خلال يناير الجاري، بعد عامين من تنصيبه.

واجتمع الحكام في القصر الوطني، في العاصمة كوالالمبور، ضمن ما يعرف باسم مؤتمر الحكام، لانتخاب ملك لولاية مدتها خمس سنوات، واستقر رأيهم على سلطان عبد الله، حاكم ولاية باهناج، وهو رياضي محترف، لديه عدة مناصب في هيئات رياضية بما في ذلك الفيفا.

وفضلا عن كونه عضو في الفيفا، فهو رئيس رابطة الهوكي الآسيوية، ورئيس سابق لاتحاد كرة القدم في ماليزيا.

تعلم في بريطانيا حيث انضم إلى مدرسة ساندهيرست العسكرية، وفي حال رفض تولي المنصب سيتربع على العرش سلطان ولاية جوهور.

ومن المفترض أن يؤدي الملك الجديد اليمين الدستورية يوم 31 يناير الجاري في حفل تنصيب ضخم.

ومع أن دور الملوك تشريفي، إلا أن هؤلاء يحظون باحترام كبير بين عامة الناس ويمنع انتقادهم، فهو رئيس رمزي للإسلام كما أنه قائد اعتباري.

وتعد ماليزيا بلدا بنظام ملكي دستوري، يتم التناوب على العرش الوطني بين حكام الولايات التسع كل 5 سنوات.

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