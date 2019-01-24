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إدارة “تعليم الجوف” تقدم خدمة تسجيل الطلاب المستجدين لزوار مهرجان الزيتون

إدارة “تعليم الجوف” تقدم خدمة تسجيل الطلاب المستجدين لزوار مهرجان الزيتون
http://almnatiq.net/?p=683918
المناطق_محمد الحسن

تقدم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة
الاختبارات والقبول، الفرصة خدمة لأولياء أمور الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للتسجيل للعام الدراسي المقبل، في مقر مهرجان الزيتون في مركز الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة سكاكا.
ووقف المساعد التعليمي الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان على الخدمة
المقدمة لأولياء الأمور في المهرجان، مثمناً جهود الزملاء في إدارة الاختبارات والقبول لتوفير خدمة تسجيل الطلاب والطالبات لزوار المهرجان.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول “بنين” الأستاذ
محمد بن فلاح الحربي أن الخدمة تشمل تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، والرد على استفسارات أولياء الأمور حول مواعيد التسجيل، وإعداد حسابات لأولياء الأمور في برنامج “نور” على شبكة الإنترنت https://noor.moe.gov.sa
.
مشيراً إلى أن الخدمة ستقدم أيضاً لزوار مهرجان التمور المقبل في محافظة دومة الجندل، كما أن الخدمة ستتاح في أندية الأحياء بداية من تاريخ 4/6/1440هـ.

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