أمير الشرقية يكرّم الفائزين في مسابقة غرفة الأحساء للتميّز في دورتها الرابعة

المناطق_فهد المريخي

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته وتشريفه حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال لغرفة الأحساء، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، بفندق مكان بالأحساء، مؤخرًا، الفائزين بجائزة غرفة الأحساء للتميّز في دورتها الرابعة.

وهنأ سموه خلال كلمته بالحفل الفائزين بالجائزة، مؤكدًا أنها جائزة متميزة وهادفة لدعم التطور وزيادة تنافسية منشآت الأعمال بالأحساء، مشيدًا بدور الجائزة في نشر ثقافة التميز المؤسسي وتبني معايير الجودة والإبداع والابتكار في مؤسسات القطاع الخاص على مستوى المحافظة، مثمنًا جهود ومبادرات الغرفة المتميزة في دعم الحراك الاقتصادي والسياحي والثقافي في الأحساء.

وخلال الحفل أكد الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر، رئيس مجلس أمناء جائزة غرفة الأحساء للتميّز في كلمته أن الجائزة تُعد إحدى أهم المبادرات النوعية التي أطلقتها الغرفة منذ عدة سنوات بهدف دعم جهود الارتقاء بمستوى أداء وكفاءة وجودة منشآت قطاع الأعمال في الأحساء، معلنًا عن أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة، وهم كالتالي:

الفائز الأول في فرع الكيانات الكبيرة شركة الكفاح للخرسانة الجاهزة والطابوق

الفائز الثاني في فرع الكيانات الكبيرة شركة مجموعة البراك

الفائز الأول في فرع الكيانات المتوسطة شركة المطوع التجارية

الفائز الثاني في فرع الكيانات المتوسطة أكاديمية مدارس الكفاح

الفائز الأول في فرع الكيانات الصغيرة والواعدة المركز الدولي للتأهيل والعلاج الطبيعي

الفائز الثاني في فرع الكيانات الصغيرة والواعدة مجمع حياتي العائلية الطبي

وعلى هامش الحفل السنوي أوضح الجبر أن معايير تقييم المنشآت المشاركة بالجائزة، اشتملت في هذه النسخة على نماذج الدراسة والتقييم والمقارنة المعيارية والتحليل العلمي لقياس المستوى العام للمنشأة، فضلًا عن عدة محاور رئيسة، هي: وضوح الأهداف الاستراتيجية للمنشأة، معرفة وتدقيق الوضع التنافسي، كفاءة الموارد البشرية والمالية، الدور الوطني والمجتمعي، تمكين الابتكار وتقنية المعلومات بالإضافة إلى المسئولية الاجتماعية، مؤكدًا أن عوائد المشاركة في الجائزة متنوعة ومفيدة ومُحفّزة.

وبيّن الجبر أن مجلس أمناء الجائزة الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات مرموقة، ويضم أكاديميين ورجال أعمال وشخصيات اقتصادية، عمل بجهد وجد على اجراء تقييم وتطوير شامل لمنظومة الجائزة حتى أصبحت اليوم في دورتها الرابعة، بابًا من أبواب المنافسة ومدخلًا واسعًا لرؤى وتطبيقات تطوير وترقية منشآت الأعمال بأحسائنا الغالية، موضحًا أن الجودة والتميّز في عصرنا الحالي لم يعدان ترفًا أو هدرًا للموارد والطاقة والجهود بل عنوانًا لكل نجاح وتطور وتقدم نحو المستقبل.

يُشار إلى أن جائزة غرفة الأحساء للتميّز، تم اطلاقها لأول مرة في عام 2012، وتنظم مرة كل عامين، وتُعد أهم جائزة تمنح للشركات والمؤسسات الخاصة بالأحساء، بهدف المساهمة في تطويرها وترقية أدائها ورفع مستواها، وتمثل الجائزة إحدى مبادرات الغرفة التي تهدف إلى دعم وتطوير قطاع الأعمال بالأحساء.