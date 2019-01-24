” سُكر التمر ” لزائري مهرجان الاحساء و358 ضوئية تحاور التراث والحداثه

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يشهد مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة (ويّا التمر أحلى 2019) والذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الاحساء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والمقام في مركز المعارض الدولية اقبالاً متزايداً لزائريه ، وسط توقعات بإرتفاع معدل قاصديه خلال الأيام القادمة من داخل الاحساء وخارجها ، حيث تعد التمور المصنعة ومشتقاتها مطلباً هاماً للكثير .

– سُكر التمر

لفت منتج ” سكر التمر السائل ” والذي يُقدم لأول مرة في المهرجان انظار الزائرين كمنتج جديد يضاف لاصناف اخرى تُصنّع من التمور التحويلية .

واوضح المختص في انتاج التمور علي الخليفة ان هذا المنتج المُستحدث يتم تقديمه بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في ( مركز النخيل والتمور بالاحساء )، موضحاً انه عبارة عن سكر تمر سائل طبيعي وتبلغ نسبة الجلكوز فيه ( 5% ) فقط من اجمالي نسبة السكر وانه مستخلص من التمر وبنسبة 100% معتبرا ان هذا المنتج هو بديل عن السكر الابيض وان الهام فيه هو السعرات الحرارية القليلة وله استخدامات عديدة في مثلاً مع مشروبات الشاي والحليب اوالمأكولات كـ “اللقيمات والكنافة ” ويعتبر مفيد لمن يبحث عن النمط الصحي في الحياة .

– 358 صورة

يعتبر معرض التصوير الضوئي احد الاركان الهامة التي يحرص زائري المهرجان زيارتها ومشاهدة كل ما هو جديد من اعمال المصورين الفوتوغرافيين ، وذكر مشرف الركن عبدالله البوشفيع ان المعرض يتناول 4 محاور وفي كل اسبوع يتم عرض محور من اعمال المصورين وهي (محور الاحساء التراث ، الاحساء الطبيعة ، الحرف اليدوية والفنون الشعبية ، الاحساء الحديثة ) ويشارك في المعرض 76 مصوراً فوتوغرافياً يتم فيه عرض 358 صورة، وأشار البوشفيع الى انه تم اختيار الفائزين الثلاثة من المحور الاول ” الاحساء التراث ” وهم – الفائز الاول سجاد الكاظم عن صورة قصر ابراهيم ، الفائز الثاني حبيب الحداد ،الفائز الثالث مهدي البراهيم ، مبيناً انه وفي الايام الثلاثة الاولى من المهرجان تم بيع اكثر من 35 لوحة وهناك طلب كبير على الصور .

– حياكة بشوت

وفي ركن قيصرية الاحساء المبدعة داخل المهرجان يحرص حبيب بوخضر “53 عاما ” الحرفي بخياطة البشوت ” المشالح” وتطريزها على ان يكون الزائر مستفيداً من كل حرفة يمر عليها لما تمثله من اهمية كبيرة ، موضحاً ان هذه الحرفة حرص على مزاولتها بعد ان اكتسبها من والديه ولا زال يعمل بها وان كل هدفه هو ايصال رسالته بالمحافظة على مثل هذه الحرف ، وان هذه الحرفة ( خياطة البشوت ) تعتمد على توفر الادوات الرئيسية من القماش والزري والبطانة وانه يستخدم في حرفته الابرة والمطوى وبعض الادوات ، وان من اعماله عملية التطريز على القماش بكتابة عبارات منها كلمة ( خادم الحرمين الشريفين ) وعبارة ( الاحساء المبدعة ) وغيرها من العبارات الاخرى التي تجد طلباً كبيراً .

– 98 لوحة

ويحظى معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية المقام تحت شعار “اتجاهات متعددة لمدينة واحدة ” بإقبال كثيف من الزائرين ومتذوقي الفنون التشكيلية بمختلف مدارسها .

واوضحت منسقة المعرض الفنانة التشكيلية مريم بو خمسين ان المعرض يضم 98 من اللوحات الفنية والمجسمات المتنوعة يُشارك بها 98 فناناً تشكيلياً من مختلف مناطق ومدن المملكة ودول سوريا ومصر والبحرين ، وفي هذا الموسم سعى القائمين على المعرض على التنوع في طرح الاساليب الفنية ومنها ادخال الخط العربي بمشاركة دار الخط العربي وكذلك الفن الرقمي والنحت وعمل المجسمات من الخشب والاحجار والمعادن واقامة الورش الفنية المتنوعة التي يتم من خلالها رفع مستوى الوعي والعمل على اكتشاف المواهب وتنميتها ، موضحه انه وخلال الايام الماضية اقيمت ورش ومنها ورشة تدريبية بعنوان (النقش على الاحجار) ومحاضرة نظرية حول الاحجار وانواعها واهمية التعامل معها وبعض الادوات المستخدمة فيها قدمها الفنان التشكيلي طلال الطخيس وكذلك اقامة محاضرة بعنوان (اسس بناء العمل الفني) قدمها الفنان التشكيلي توفيق الحميدي .