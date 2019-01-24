صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض ينظم لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في تخصص خدمة العملاء

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عقد فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالرياض، لقاءً وظيفياً للباحثين والباحثات عن عمل، المسجلين في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، في تخصص خدمة العملاء، بالتعاون مع 5 شركات، إذ شهد اللقاء إقامة عددٍ من البرامج التدريبية في مجال الإرشاد المهني.

وتأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية المنتهية بالتوظيف التي يقدمها “هدف” بالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقا من الشراكة والتكامل، على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويعد هذا النوع من اللقاءات امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، قد أطلق مبادرة لتحويل فروعه في مناطق المملكة كافة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، إضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وشرعت فروع “هدف” الـ 22 في مدن ومحافظات المملكة، تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.

ويمكن للباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، الاستفادة من خدمات فروع “هدف” في التأهيل والتوظيف، ومعرفة مواقع الفروع في المدن والمحافظات عبر زيارة الصفحة الالكترونية على الرابط: https://www.hrdf.org.sa/Locations.