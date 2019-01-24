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صندوق تنمية الموارد البشرية يعقد ورش عمل لتحديد احتياجات القطاع الخاص من البرامج التدريبية ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

صندوق تنمية الموارد البشرية يعقد ورش عمل لتحديد احتياجات القطاع الخاص من البرامج التدريبية ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
http://almnatiq.net/?p=683945
المناطق - الرياض

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عدد من ورش العمل مع الهيئات المتخصصة وأصحاب العلاقة من منشآت القطاع الخاص والموظفين، لتحديد احتياجات قطاع الأعمال من البرامج التدريبية ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، الهادف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص للتوطين وتعزيز مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال رفع مهارات من هم على رأس العمل.

ويأتي إقامة ورش العمل انطلاقاً من إيمان الصندوق بإشراك القطاع الخاص بقراراته ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف.

وأقرت ضوابط برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، بأن يوجه 70 % من الدعم للتوظيف و30 % لدعم التدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و 20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.

وقد شارك في ورش العمل ممثلين من عدة هيئات حكومية من بينها (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين)، وكذلك عدد من مدراء الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص المتوقع استفادتها من البرنامج والعاملة في المجالات الهندسية والمحاسبية والصحية، كما شارك في الورش موظفين سعوديين على راس العمل وذلك لإثراء النقاش حول البرامج التدريبية التي يرون أهميتها.

كما ناقشت ورش العمل آليات عمل البرنامج ومستهدفاته التدريبية والتطويرية بالإضافة الى مناقشة أساليب تحليل الاحتياجات التدريبية وضبط جودة برامج التدريب المقدمة، والتي من المؤمل أن تسهم في رفع مهارات الموظفين في منشآت القطاع الخاص، مع التركيز على الموظفين حديثي الالتحاق بسوق العمل من خلال مساندتهم لرفع مستوى أداء مهامهم الوظيفية على راس العمل وذلك في ظل مشاركة الجهات الحكومية المتخصصة في بناء تلك الاحتياجات والتدريب عليها.

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