احدث الأخبار

الفيصل يطلع على تصاميم مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يكرم مدير جامعة الملك عبد العزيز
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة
أبرز المواد
 المياه الوطنية تحذر عملاءها من التعامل مع غير منسوبيها أو المقاولين الذين لا يحملون بطاقات التعريف الرسمية
أبرز المواد
 برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية عقد أول لقاء لمنسوبات الأمانة
المنطقة الشرقية
 السماعيل: نتطلع للوصول الى 600 ألف غرفة فندقية خلال العام 2020
أبرز المواد
 إصلاح وتأهيل قاطرة وثلاث عربات وإعادتها للخدمة بسواعد وطنية
أبرز المواد
 الهيئة.. «تعود.. لا تعود»!
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية يعقد ورش عمل لتحديد احتياجات القطاع الخاص من البرامج التدريبية ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
أبرز المواد
 وزير العدل يوجه بالسماح للواهب باشتراط عدم بيع العقار مدة زمنية
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض ينظم لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في تخصص خدمة العملاء
أبرز المواد
 ديوان المراقبة العامة يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز العمل الرقابي مع نظيره السوداني
أبرز المواد
الفيصل يطلع على تصاميم مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف

الفيصل يطلع على تصاميم مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف

أبرز المواد
أمير منطقة مكة المكرمة يكرم مدير جامعة الملك عبد العزيز

أمير منطقة مكة المكرمة يكرم مدير جامعة الملك عبد العزيز

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

أبرز المواد
المياه الوطنية تحذر عملاءها من التعامل مع غير منسوبيها أو المقاولين الذين لا يحملون بطاقات التعريف الرسمية

المياه الوطنية تحذر عملاءها من التعامل مع غير منسوبيها أو المقاولين الذين لا يحملون بطاقات التعريف الرسمية

أبرز المواد

الهيئة.. «تعود.. لا تعود»!

الهيئة.. «تعود.. لا تعود»!
http://almnatiq.net/?p=683948
علي القاسمي

أرجأ مجلس الشورى مناقشة التقرير الخاص بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بغية مزيد من الدراسة، ولعل عنوان «عودة الهيئة» تسيد منصة النقاشات والحوارات في الأيام الفائتة وعصف بالرأي وأحدث الجدل، لاسيما وأن في منعطفات العودة ملامح لعدم مناسبتها للمرحلة.

وكعادتنا فنحن لا نحمل خيارات وسطية أو طرحاً يتناول ملف العودة بشيء من الهدوء والحضور الساخن المنطقي لا الحاد المنفعل، فهناك من يرى أن الحياة ستكون أصعب برفقة هذا الجهاز، فيما أن هناك على الضفة الأخرى من يرى أن الحياة باتت أسهل من دونه، وفي عودة الجهاز بكامل عضلاته وسلطته تراجعاً وانسحاباً للوراء، وإن كانت هذه العضلات عاشت لزمن طويل مسلطة على زوايا بعينها على رغم اتساع مفاهيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعل مما يثير الذين لا يرون جدوى من عودة الهيئة هذه الجزئية تحديداً وهي المعيدة لذكريات دور الهيئة المحصور في الاجتهادات الفردية والتصرفات العشوائية والمتكئ على وصاية فكر واحد جعل المجتمع في حالة احتقان ضد ما كان يمارس من قبل هؤلاء الأفراد.

أقرأ في تـأجيل مجلس الشورى لمناقشته تقرير الهيئة فعلاً ذكياً موفقاً، فهذا التأجيل سـ «يريح» بعض الوقت ويهدئ الجو الشعبي العام ويترك أيضاً المجال لمزيد من الرؤى والتحليلات والتصورات وقراءة الصلاحيات والممارسات من زوايا متنوعة ومنابر متعددة، ومن ثم ضم المفيد لخانة الاستفادة ومربع الإعانة في تحديد الموقف من عودة جهاز الهيئة من عدمه، وهذه العودة تقرأ عبر زاويتي السلطة والنفوذ.

التأجيل الذكي يجيء كامتصاص غضب لموجة الانتقادات اللاذعة التي صاحبت فكرة مناقشة مجلس الشورى والوصف الذي يشير للعودة إلى الوراء، ملف الهيئة ملف انتهى على صعيد الاستثمار والاستغلال والتوظيف، ولكل من هذه المصطلحات حكايات وأحاديث وصراعات تبدأ ولن تنتهي، ولعل الصورة السلبية التي رسمت عن هذا الجهاز في وقت ما لن تمحى بسهولة ويسر، والجهاز بحاجة فعلية لاستيعاب دقيق لكامل المشهد ومجمل التغيرات، ولعل ما يهم في الطرح كله ألا يتصادم عمل الهيئة من أنشطة وأفكار جهات وهيئات أخرى، فهذا الوقت ليس وقت صدام ولا ضبابية ولا تداخل في المسؤوليات ومشاريع العمل. عودة الهيئة بمبادرات فكرية ونوايا صادقة وضوابط ورؤية واضحة ومحددات عمل هي عودة منطقية ولو من أجل الإسهام في تحسين الصورة وعلاج ما يمكن علاجه، الهيئة لا بد أن تخرج من خانات الاستفزاز والممارسات القاسية من الفعل والتعدي إلى مفاهيم معتدلة، وإن لم يعن مجلس الشورى جهاز الهيئة على ذلك ويقرأ كامل الملف فلا معنى للنقاش ولا الدراسة ولا العودة التي ستكون من باب المجاملة البحتة وبالذات إن كانت عودة لم تستعرض وتقف على الذكريات والمواقف وجوانب السلب والايجاب، ولعل في تأجيل النقاش مخرجا مؤقتا، ولكن سيكون الحسم بيد المجلس وعلى عتبة «مزيد من الدراسة» المنتظَر دقتها وعمقها وسرعتها أيضاً.

 

نقلاً عن: alhayat.com

روابط ذات صلة

الفيصل يطلع على تصاميم مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف

الفيصل يطلع على تصاميم مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف
أمير منطقة مكة المكرمة يكرم مدير جامعة الملك عبد العزيز

أمير منطقة مكة المكرمة يكرم مدير جامعة الملك عبد العزيز
أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*