برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية عقد أول لقاء لمنسوبات الأمانة

برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عقدت أمانة المنطقة الشرقية صباح أمس الأربعاء 17 / 5 / 1440 هـ أول ملتقى نسائي لمنسوبات الأمانة, والذي أقيم على مسرح الأمانة من الساعة 10 صباحا واستمر لمدة ساعتين .

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحفي: أن الملتقى نظمه قسم التواصل المجتمعي التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام يوم الأربعاء الموافق 17 / 5 / 1440 هـ, والذي يعتبر لقاء تعريفي بين كافة منسوبات الامانة وادارات الامانة المختلفة وخاصة الموظفات التي تم توظيفهن حديثاً وكذلك التعريف بالدور الريادي الذي تقوم به الامانة بخدمة المستفيدين خاصة فيما يتعلق بالقطاع البلدي .

حيث القت في البداية رئيسة قسم التواصل المجتمعي أ. سميرة الزيات كلمت لها قالت فيها بأن هذا الملتقى يحظى بدعم وتوجيه من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والذي يتمني بان يخرج هذا الملتقى بتوصيات تهدف الى تبني افكار ومبادرات تصب في خدمة المستفيدين من القطاع البلدي بروح الفريق الواحد واشارات الى ان هذا الملتقى يعد النواة الأولى لعدة ملتقيات قادمة ستقيمها الأمانة, والتي تهدف في النهاية الى تطوير العمل البلدي خدمة للمستفيدين وتطوير منظومة العمل من خلال التطوير والابتكار والذي ينعكس على دور المرأة في المساهمة بالتنمية وطرح الافكار الابداعية لهذا الغرض, وأشارت الزيات بأن الملتقى يهدف إلى استقبال المقترحات والأفكار و إقامة العديد من المبادرات من قِبل موظفات الأمانة من أجل خلق بيئة عمل متجددة, وبينت رئيسة قسم التواصل بأن قسم التواصل المجتمعي على أتم الاستعداد لاستقبال المقترحات لاستمرارية مثل هذه المبادرات, في تعاون كافة الإدارات النسائية في هذا الجانب ليشارك كافة الادارات في تبني الافكار وتطوير العمل تطويراً ينسجم وتطلعات معالي الامين في التطوير والابداع .

, عقب ذلك قام رئيسات الاقسام النسائية بالامانة والبلديات بعرض الانجازات والمهام لكل ادارة نسائية تلي ذلك عرض فيلم تعريفي قصير عن أمانة المنطقة الشرقية, ودورها الريادي في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال المشاريع والانجازات التي نفذتها الامانة في المنطقة الشرقية ورؤيتها المستقبلية ، بعد ذلك فتح باب الحوار بين كافة المشاركات بتلقي الملاحظات والافكار والتي من شانها تعزيز دور المراة السعودية في مجال العمل البلدي .

وأشار الصفيان بأن الملتقى شارك فيه عدد من رئيسات الأقسام ومنسوبات الامانة وكافة البلديات بالحاضرة , و قد حظي الملتقى بحضور عدد كبير من منسوبات الأمانة تجاوز عددهن 200 حاضرة .

وأكد الصفيان أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة مبادرات أمانة المنطقة الشرقية والتي تعمل على تعزيز بيئة مهنية تُعنى بالموظف, من خلال إطلاق العديد من المبادرات, بالتعاون مع كافة الإدارات والبلديات.