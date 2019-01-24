دعت لسرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات مشبوهة عبر قنواتها.. المياه الوطنية تحذر عملاءها من التعامل مع غير منسوبيها أو المقاولين الذين لا يحملون بطاقات التعريف الرسمية

المناطق - الرياض

حذرت شركة المياه الوطنية في بيان لها من التعامل مع غير منسوبيها ممن لا يحملون ما يثبت انتمائهم للشركة، أو ممن يدعون أنهم من مقاولي الشركة الذين لا يحملون بطاقات التعريف الرسمية، وكذلك مركبات تحمل هوية الشركة، وذلك بدافع حرصها على مصالح عملائها، وحفظاً على حقوقهم، وضمان المصداقية في جميع الخدمات.

وفي هذا الصدد تود شركة المياه الوطنية أن توضح لعملائها أن هناك آلية متبعة تطبقها أثناء تسجيل منسوبيها الميدانيين ملاحظاتهم الخاصة بحماية البيئة والهدر المائي والمرافق العامة، محذرة من انتحال هوية الشركة بأي صفة، أو إقحامها في أي التزامات أو مسؤولية، مؤكداً أن ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية والملاحقة والمساءلة القانونية.

ودعت الشركة جميع عملائها إلى سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات غير مسؤولة فيما يخص التوصيلات المنزلية لخدمات المياه أو الصرف الصحي، أو تسويق أدوات الترشيد وبيعها، أو فرض غرامات، أو فحص العدادات، أو بيع المياه عبر الصهاريج من غير المرخص لهم، وذلك عبر قنوات الشركة الرسمية من خلال موقعها الرسمي (WWW.NWC.COM.SA)، أو الفرع الإلكتروني، أو مركز الاتصال الموحد (920001744)، أو التوجه إلى أحد مراكز خدمة العملاء، أو قنوات التواصل الاجتماعية التالية: (YouTube: NWCMediaTV)، (Instgram: @NWC_Media)، (Twitter: @nwc_media)، (Facebook: Facebook.com/nwcksa).