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أمير منطقة مكة المكرمة يكرم مدير جامعة الملك عبد العزيز

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أمير منطقة مكة المكرمة يكرم مدير جامعة الملك عبد العزيز

أمير منطقة مكة المكرمة يكرم مدير جامعة الملك عبد العزيز
http://almnatiq.net/?p=683970
المناطق - جدة

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن اليوبي، وعميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة، تقديراً لإسهاماتها الأكاديمية والنوعية في تأصيل منهج الاعتدال.
ويأتي هذا التكريم في وقت احتضنت فيه جامعة المؤسس فكرة كرسي الاعتدال التي تبنَّاها سمو الأمير خالد الفيصل عام 1430هـ؛ لتأصيل منهج الاعتدال ونبذ كافة أشكال التطرف، ثم تحوَّلت – عام 1437هـ – إلى كرسي الاعتدال.
وأصدرت وزارة التعليم في وقت سابق قراراً بالموافقة على تحويل اسم “مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال” إلى “معهد الأمير خالد الفيصل”؛ مواكبة لرؤية المملكة 2030، ولبرنامج التحول الوطني.
واليوم يزخر المعهد بدراسات متخصصة وأبحاث في فكر الاعتدال، وبرصيد مشرف من البرامج والأنشطة النوعية والتوعوية في تثقيف المجتمع بمفاهيم الوسطية ونهج الاعتدال. ويستعد المعهد حالياً لفتح أبوابه لاستقبال طلبته في العام الدراسي القادم ١٤٤٠ لاستكمال دراساتهم العليا في مجال الاعتدال ومكافحة الفكر المتطرف .

 

 

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