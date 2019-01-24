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الفيصل يطلع على تصاميم مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف

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الفيصل يطلع على تصاميم مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف

الفيصل يطلع على تصاميم مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف
http://almnatiq.net/?p=683975
المناطق - جدة

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة على تصاميم مشروع منتزه النقبة الحمراء بالطائف.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرحٍ عن مكونات المشروع قدّمه أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، الذي أوضح أن مشروع منتزه النقبة الحمراء الواقع في الهدا على الطريق الرابط بين الطائف ومكة المكرمة سيكون على مساحة تقدر بنحو 160 ألف م2 ، وستضم مرافقه متحفاً وألعاباً وفندقاً، إضافة لبحيرة على مساحة 7 آلاف م2 ، وحديقة للطيور ومعرض الورد الطائف، وقرية ثلجية ومواقف للسيارات.

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