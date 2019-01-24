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الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس غرفة التجارة الدولية السعودية

الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس غرفة التجارة الدولية السعودية
http://almnatiq.net/?p=683977
المناطق - الدمام
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس الأربعاء رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية ياسين بن سعيد آل سرور وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .
واطلع سموه خلال اللقاء على جهود المجلس في التعريف بالفرص الاستثمارية للمملكة عموما وللمنطقة الشرقية على وجه الخصوص ،  مؤكدا سموه متانة الاقتصاد السعودي الذي يخطو خطوات متميزة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ، وسمو سيدي ولي عهده الأمين -صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله- في إطار رؤية المملكة 2030.
معربا سموه عن تطلعه إلى إقامة منتدى استثماري بالتعاون مع غرفة الشرقية والجهات ذات العلاقة لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الشرقية وتمكين مشاركة القطاع الخاص فيه.
فيما عبر آل سرور عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة للمجلس التي ستسهم بإذن الله في تنفيذ العديد من المبادرات من بينها فرصة إقامة المنتدى الاستثماري في المنطقة الشرقية.

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