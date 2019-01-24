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جمع بنك التنمية وبرنامج كفالة ومعهد ريادة الاعمال

غرفة أبها تنظم لقاء تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

غرفة أبها تنظم لقاء تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
http://almnatiq.net/?p=683983
المناطق - أبها

في لقاء جمع بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة ومعهد ريادة الاعمال نظمت غرفة أبها لقاء تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحضور الأستاذين : همام هاشم مدير عام برنامج كفالة، وأحمد الفصيلي مدير قسم المشاريع والائتمان ببنك التنمية الاجتماعية، والمهندس / مشبب القحطاني مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بمنطقة عسير وعدد من مسئولي وموظفي غرفة أبها ولفيف من رواد ورائدات الأعمال و شباب وشابات منطقة عسير المهتمين بالفرص الإستثمارية وطرق التقديم لها والاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات المانحة لتمويل هذه المشاريع الوطنية .

بدأ اللقاء بشرح من الأستاذ همام هاشم مدير عام برنامج كفالة حول برنامج كفالة لتمويل المنشآت حيث قدم عرضاً تعريفياً شارحا رؤية ورسالة وقيم البرنامج وركائز تطويره ومؤشراته وكيفية حوكمتهومختتما العرض بلمحة عن أهم إنجازات كفالة على مستوى المملكة بصورة عامة ومنطقة عسير بصفة خاصة ، ثم تناول الأستاذ أحمد الفصيلي مدير قسم المشاريع والائتمان ببنك التنمية الاجتماعية في عرضه التعريف بالخدمات المالية وغير المالية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ، موضحاً الخدمات المالية لبرنامج مسارات وأهدافه وطرق التمويل به ، أما المهندس / مشبب القحطاني مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بمنطقة عسير فعرض تاريخ ريادة بالمملكة ونشأتها وتطورها ورسالتها ورؤيتها عبر السنين وأهدافها وخدماتها الحالية والمستقبلية ودورها في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب الوطني ، وفي ختام اللقاء جرى حوار طرحت من خلاله عدد من  الأسئلة من جانب  الحضور حيث تم الإجابة عليها وعلى كافة الاستفسارات المتعلقة بالموضوع .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي على أن  تمويل المنشآت متناهية الصغر وخاصة من رواد ورائدات الأعمال  ، من أهداف الغرفة أنها والتي تسعى من خلالها  للتعاون مع مؤسسات المجتمع بكافة أنواعها ، حيث يتم تقديم الخدمات المالية لأصحاب المشروعات، مشيراً إلى أن  هذا يوضح حركة تتصور عالماً تنعم فيه المشروعات الوطنية بسبل الوصول الدائم إلى خدمات مالية عالية الجودة وميسورة التكلفة لتمويل الأنشطة المحققة لأصحاب المشاريع الوطنية  ، وبناء الأصول، وتحقيق التوازن في الاستهلاك، والحماية من المخاطر، لافتا  إلى أن  اهتمام غرفة أبها و بنك التنمية الاجتماعية  وبرنامج كفالة ومعهد ريادة الاعمال بجميع الفئات رجال ونساء وخاصة الشباب والشابات من خلال تمويل المنشآت متناهية الصغر والاسر المنتجة  ،حيث  يأتي هذا الاهتمام انعكاسا لمحاولة الغرفة وهذه الجهات سالفة الذكر  لزيادة دخل الأسرة السعودية  بشكل مباشر  لتحسين دخلها ومستوى معيشتها .

اختتم الحويزي  تصريحه  مشيدا بدور كل من بنك التنمية الاجتماعية  وبرنامج كفالة ومعهد ريادة الاعمال وغرفة أبها متمثلة في مركز المنشآت الصغير والمتوسطة بها  ودورهم البارز في عملية تمويل المنشآت متناهية الصغر والاسر المنتجة  بمنطقة عسير  ، شاكراً لهم  حرصهم الدائم على دعم  تمويل المشاريع الشبابية  لرفع مستوى التنمية الاقتصادية والاستثمارية بمنطقة عسير منوها إلى أن هذا الدعم   يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية  لمجلس إدارة الغرفة  ، وسعيه الدائم والداؤب  لتحقيق أهداف  مفهوم تنمية الاقتصادية والاستثمارية الوطنية لخدمة المجتمع المحلي المتسق مع رؤية المملكة 2030 م،، حيث يساهم المجلس بأدوار فعالة   في العديد من الأعمال التي تسعى لرفعة المجتمع اقتصاديا واستثماريا واجتماعيا في شتى المجالات الرامية لخدمة مجتمع الأعمال بالمنطقة، وذلك لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا وبناتنا  من أجل تحقيق الآمال والتطلعات المنشودة، وفي هذا الإطار  تسعى الغرفة دائما لتعزيز استعداد مناخ العمل العام من أجل تنفيذ البرامج الريادية  على مستوى المُنشآت الصغيرة والمتوسطة  ، وكذلك  إنشاء مشروعات وطنية جديدة ، مع  تشجيع ودعم المبادرات الخاصة بدعم هذه المنشآت من كافة النواحي، مع تطبيق مبادئ التخطيط الاستراتيجيّ بالمشروعات، حيث تخطط الغرفة  لبناء جيل من القادة الشباب والشابات  والمساهمة في تكوين من رواد ورائدات  الأعمال بعسير  وتهيئتهم لتولي القيادة المستقبلية للأنشطة التجارية والصناعية بعسير.

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