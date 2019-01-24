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مدير جامعة الملك خالد يرعى توقع مذكرة تفاهم مع مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان ويكرم أطباء الامتياز

مدير جامعة الملك خالد يرعى توقع مذكرة تفاهم مع مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان ويكرم أطباء الامتياز
http://almnatiq.net/?p=683986
المناطق - أبها

رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء السلمي، صباح أمس الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان وكلية طب الأسنان بالجامعة، وذلك في مجلس الضيافة بمبنى إدارة المدينة الجامعية بأبها.

حيث مثل المؤتمر خلال توقيع الاتفاقية رئيسه الدكتور مشاري بن فرج العتيبي، ومن جانب الجامعة عميد كلية طب الأسنان الدكتور ابراهيم بن سليمان الشهراني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكات بين كلية طب الأسنان جامعة الملك خالد ومؤتمر مكة الدولي حيث أن الكلية من أهم الكليات الداعمة وتسعى للمشاركة بفعالية في إنتاج المعرفة وتقديم تعليم طبي متقدم للطلبة والممارسين في مجال صحة الفم والأسنان، وخدمة المجتمع بما يتماشى مع رسالتها وتصبح الكلية أحد المشاركين في المؤتمر.

ومن أبرز بنود الاتفاقية عمل الطرفين بفعالية على دفع وتشجيع التعاون بينهما في مجال التعليم الطبي في مهنة طب الأسنان وذلك وفقاً لما تنص عليه الانظمة المتبعة لدى الطرفين.

كما كرم معالي مدير الجامعة على هامش توقيع الاتفاقية أطباء الامتياز الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى في لقاء الكلية العلمي الـ12 لأطباء وطبيبات الامتياز وفقا لتقييم اللجنة العلمية للأبحاث بالكلية.

الذي حظي بحضور عميد الكلية إبراهيم بن سليمان الشهراني ووكلاءها ورؤساء الأقسام إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وأطباء وطبيبات الامتياز الذين قدموا بدورهم نبذة مختصرة عن كل بحث.

فيما بلغ مجموع الأطباء والطبيبات المشاركين في اللقاء العلمي 125 طبيبًا وطبيبه، وعدد الأبحاث المقدمة 50 بحثًا من الدفعة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للأطباء، والدفعة السادسة والسابعة للطبيبات بعدد 27 بحثًا للأطباء و 23 بحثًا للطبيبات.

حيث حصلت الطبيبتان أسماء القرني ومنى عسيري على المركز الأول في فرع جودة البحث العلمي من شطر الطالبات، كما حصلت الطبيبات نجلاء الشهراني، وفاطمة المطيري، ومهرة عوض على المركز الثاني، وفي نفس الفرع جاء في المركز الثالث كل من الطبيبة أميرة بداح، وأسمهان النعمي، وكذلك عقيلة البحراني، أما من شطر الطلاب حصل على المركز الأول في فرع جودة البحث العلمي أيضًا الأطباء سالم الحارثي، وسعيد أبو حاصل، وخالد النهاري، وجاء في المركز الثاني بحث الطبيب غاصب آل غاصب، ونورة القحطاني، فيما حصل المركز الثالث  فيصل الأحمري، وسويلم القحطاني، كما حصل على لقب أفضل مقدم للملصق العلمي طبيب الامتياز  سعيد أبو حاصل، وحصلت طبيبة الامتياز أسماء القرني على نفس اللقب أيضًا في شطر الطالبات.

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