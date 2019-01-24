تنفيذ مشروع حوكمة العمليات بمكتب التعليم بخميس مشيط

المناطق - خميس مشيط

افتتح مدير إدارة المراجعة الداخلية بتعليم عسير المستشار سعد آل عائض،أمس ” الأربعاء” ، ورشة المداولة الإشرافية ، باستخدام أسلوب دلفاي لمشروع هندرة وحوكمة العمليات في مكتب التعليم للبنات بخميس مشيط، بحضور المشرفات التربويات وقائدات الميدان التعليمي، وذلك بقاعة آفاق بالمكتب .

واستعرض آل عائض خلال الورشة نبذة عن إدارة المراجعة الداخلية ، فيما عرّف بالمخالفة المالية والإدارية والفرق بينهما ، وآلية التعامل مع كل منهما حسب مهام الإدارة .

وأوضحت مديرة مكتب التعليم بالمحافظة الأستاذة فريال السراح ، أنه تم عقد الشراكة مع المستشار آل عائض من قبل المكتب ، ليتم من قبله إلقاء الضوء على المخالفة المالية كونها من المخالفات التي تبين لها من خلال مؤشر قاعدة البيانات الإحصائية للقضايا، ارتفاع معدلاتها، ولذلك تحتاج هذه القضايا إلى إعادة هندرة آلياتها، بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية بتعليم المنطقة ، كونها جهة الاختصاص في التعامل مع هذه المخالفات .

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات سيتم تظافر الجهود لتحقيقها مستقبلا .