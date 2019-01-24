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إجراء 4328 جراحة في مستشفى الخميس العام

إجراء 4328 جراحة في مستشفى الخميس العام
http://almnatiq.net/?p=684001
المناطق - خميس مشيط
واصل مستشفى خميس مشيط العام تقديم الخدمات الطبية لأعداد كبيرة من المراجعين و المرضى خلال العام المنصرم 2018 ، ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن المستشفى فقد استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 161770 مراجع فيما سجلت العيادات الخارجية وصول 119313 ما بين مريض ومر اجع كما قام المستشفى بإجراء فحوصات مخبرية بلغت 502199 ، و 67014 فحصاً إشعاعياً ، كما تم إجراء 4328 جراحية .
وبينت الإحصائية أن من تم خضوعهم لجلسات التأهيل الطبي بلغ 7096 حالة وجلسات العلاج الطبيعي 1775 جلسة فيما تم عمل 3100 جلسة غسيل دمول دموي ، وتم صرف537.259 وصفة طبية ، وبلغ عدد المستفيدين من فحوصات ما قبل الزواج 6840 مستفيد .

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