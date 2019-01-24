الأمير سعود بن نايف يزور مدرسة رباط آل أبوبكر الملا بالأحساء

الاحساء ء - عبدالله السعيدي

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية امس الأربعاء مدرسة رباط آل أبوبكر الملا بالكوت في الهفوف بالأحساء ضمن زيارة سموه الرسمية للمحافظة يرافقه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء وكان في استقبال سموه لدى وصوله القائمين على المدرسة من أسرة الملا.

وتجول سموه في مبنى المدرسة وماتحتويه من فصول تعليمية واطلع على طريقة التدريس السابقة بالمدرسة و الوسائل التعليمية.

واستمع سموه على مراحل تطور المدرسة عبر التاريخ.

وأبدى سموه سعادته مدونا كلمة في سجل زيارات المدرسة جاء فيها ” سعيد بأن أزور رباط الشيخ عبدالله أبو بكر الملا في الكوت وأرى تاريخ عريق لبيت علم ومعرفه عمره يربو على مئتين سنه مر عليه الكثير من طلبة العلم في كل مكان ، وسعادتي أكثر بأن أرى أصحاب الفضيلة والمشايخ والقائمين عليه محافظين عليه كما كان، رحم الله من قام بانشائه ورحم الله من عمل على ابقاءه وبارك الله في من حفظه

وأكد سموه خلال كلمته أن أسرة الملا الكريمه لها تاريخ مجيد مع أسرة آل سعود بمواقف كثيرة لاتحصر في صفحه واحدة والحمد لله على نعمته الظاهره والباطنه” .