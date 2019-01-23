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المعرض التقني والمهني بنجران يختتم فعالياته

المعرض التقني والمهني بنجران يختتم فعالياته
http://almnatiq.net/?p=684027
المناطق - نجران

اختتم المعرض التقني والمهني للكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمنطقة نجران اليوم فعالياته بقاعة الأمير مشعل بمقر الكلية.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية ومدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية، على عبد الله آل عتيق، أن المعرض شهد حضوراً كبيراً من الزوار لما يحتويه من الابتكارات الحديثة والمشاريع الإنتاجية والأجهزة المطورة للمتدربين والمتدربات والتعريف بالأقسام والتخصصات التقنية والمهنية المتنوعة، إضافة إلى جناح مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالتعريف بالعديد من الدورات التدريبية والتطويرية لموظفي القطاعين الخاص والعام ومختلف فئات المجتمع إلى جانب العديد من الأجنحة والأركان من ضمنها جناح إدارة التدريب الأهلي ومعهد ريادة الأعمال .

مبيناً أن المعرض استقبل الزوار لمدة خمسة أيام من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً.

 

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