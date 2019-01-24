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أمانة عسير : إنجاز 34% من المشاريع المتعثرة

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أمانة عسير : إنجاز 34% من المشاريع المتعثرة

أمانة عسير : إنجاز 34% من المشاريع المتعثرة
http://almnatiq.net/?p=684035
المناطق - أبها

شرعت أمانة منطقة عسير في معالجة المشاريع المتعثرة خلال عام 2018م ، حيث أعادت 34% من تلك المشاريع إلى المسار الصحيح من أجل إغلاقها ، و المتوقع الانتهاء منها مع بداية عام 2019 م .

و اكد امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الى ان الأمانة قد شرعت في استهداف نحو 107 مشروع متعثر لإغلاقه بأمانة عسير و بلدياتها التابعة خلال 60 يوما من المهلة المحددة وفق الخطة المعدة من وكالة شؤون البلديات بالأمانة .

و أشار الحميدي  إلى أن هنالك 31 مشروعا تحت إجراءات السحب و 4 مشاريع تحت إجراءات انهاء التعاقد و 10 مشاريع منظورة لدى الجهات الرقابية المختصة ولا يمكن التعامل معها حتى تنتهي الإجراءات النظامية حيالها .

 فيما تم الاستلام الابتدائي لنحو 62 مشروعا اغلق منها 21 مشروعا خلال العشرين يوم الأولى وفق الخطة المعدة لها ، مضيفا الى ان هنالك 41 مشروعا جاري اغلاقها حاليا خلال مدة أقصاها 40 يوما .

مبينا بأن نسبة الاغلاق للمشاريع المستهدفة وصلت الى 34% ، و المتبقي 66% للمشاريع التي لا زالت تحت إجراءات الاغلاق خلال الأربعين يوما القادمة .

و نوه الحميدي الى ان اغلاق المشاريع قد انعكس على مؤشرات الأداء للمشاريع المنجزة في وقتها تحسن إيجابي مع نهاية الربع الرابع لعام 2018م بنسبة وصلت 28% ليتجاوز بذلك النسبة المستهدفة وهي 27% .

و سجل مؤشر الأداء لعدد من المشاريع التي تخلفت بنسبة 20% تحسن ملموس حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها بنهاية الربع الرابع للعام 2018م 59% والمستهدف لهذه الفترة ٦٥٪؜ فأقل .

 من جهته أضاف وكيل الأمين للشؤون البلديات المهندس علي سيف  بأن الجهود التي تقوم بها الأمانة لاغلاق المشاريع المتعثرة في وقت قياسي و وفق المواصفات و المقاييس ما هو الا ترجمة لاهتمام امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومتابعته الدؤوبة لكل ما من شأنه رفع مستوى تنمية المنطقة وخدمة أهاليها وزوارها، كما أنها تأتي ضمن إطار حرصه دائماً على سرعة إنجاز المشاريع البلدية بالجودة المطلوبة و الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع البلدي في منطقة عسير كافة .

الجدير بالذكر بأن أمانة منطقة عسير قد دخلت في سباق مع عقارب الساعة خلال الأيام الماضية لإغلاق عدد كبير من المشاريع المتعثرة التي انتظرها أهالي منطقة عسير و محافظاتها من خلال وحدة متابعة المشاريع PMO التي يشرف عليها المهندس فيصل جبران و ذلك بتوجيه من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و بمتابعة من وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي سيف .

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