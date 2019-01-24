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زراعة الخرج تضبط بذور ومبيدات منتهية الصلاحية

زراعة الخرج تضبط بذور ومبيدات منتهية الصلاحية
http://almnatiq.net/?p=684038
الخرج - أشرف العصيمي
ضبطت فرق الرقابة الزراعية بمحافظة الخرج  بذور منتهية الصلاحية ومبيدات لدى ٣ شركات زراعية وقد تم الرفع بها للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة.
كما تم ضبط ١١ نوعا من المبيدات منتهية الصلاحية في أحد المزارع.
ذكر ذلك مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة الخرج الدكتور علي بن محمد المنصور الذي بين أن المكتب يقوم بشكل دوري بالتوعية بالاستخدام الضار للمبيدات و جولات متتابعة لمراقبة أسواق المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات الصِّلة لضمان أن جميع المؤسسات والشركات الزراعية تؤدي أعمالها وفق الأنظمة المعمول بها.

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