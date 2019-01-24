احدث الأخبار

الحكومة اليمنية تؤكد أهمية التنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن
أبرز المواد
 زراعة الخرج تضبط بذور ومبيدات منتهية الصلاحية
منطقة الرياض
 أمانة عسير : إنجاز 34% من المشاريع المتعثرة
منطقة عسير
 المعرض التقني والمهني بنجران يختتم فعالياته
منطقة نجران
 أمانة المدينة تنظم لقاء تعريفي لمعالجة ‎التشوه البصري بمشاركة الغرفة التجارية والمواطنين والجهات ذات الاختصاص
منطقة المدينة المنورة
 وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يدشّن سفينة الأبحاث العلمية “ناجل” المخصصة لخدمة البحث العلمي بالخليج العربي والبحر الأحمر
أبرز المواد
 أمير القصيم يطّلع على مشاريع تقنية المعلومات بالإمارة
أبرز المواد
 في لفتة أبوية .. مدرسة تفاجيء أحد طلابها بحفلا بعد تعرضه لحادث مروري
المنطقة الشرقية
 وزارة الدفاع تعلن عن فتح بوابه القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة على وظائف عسكرية
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يزور مدرسة رباط آل أبوبكر الملا بالأحساء
أبرز المواد
 إجراء 4328 جراحة في مستشفى الخميس العام
منطقة عسير
 تنفيذ مشروع حوكمة العمليات بمكتب التعليم بخميس مشيط
منطقة عسير
الحكومة اليمنية تؤكد أهمية التنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن

الحكومة اليمنية تؤكد أهمية التنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن

أبرز المواد
زراعة الخرج تضبط بذور ومبيدات منتهية الصلاحية

زراعة الخرج تضبط بذور ومبيدات منتهية الصلاحية

منطقة الرياض
أمانة عسير : إنجاز 34% من المشاريع المتعثرة

أمانة عسير : إنجاز 34% من المشاريع المتعثرة

منطقة عسير
المعرض التقني والمهني بنجران يختتم فعالياته

المعرض التقني والمهني بنجران يختتم فعالياته

منطقة نجران

الحكومة اليمنية تؤكد أهمية التنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن

الحكومة اليمنية تؤكد أهمية التنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن
http://almnatiq.net/?p=684043
المناطق - واس

أكدت الحكومة اليمنية أهمية التنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل استتباب وعودة الأمن والاستقرار.
ولفت مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، إلى أهمية مواصلة الجيش الوطني بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وجدد التأكيد أن الحكومة اليمنية ستظل تعمل جاهدة وفقاً لخطط وبرامج الإصلاحات الإدارية والمالية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن مؤسسات الدولة كافة، وأنها لن تسمح بالعبث أو التخريب الذي يضر بالمؤسسات والمصلحة العامة.

روابط ذات صلة

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يدشّن سفينة الأبحاث العلمية “ناجل” المخصصة لخدمة البحث العلمي بالخليج العربي والبحر الأحمر

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يدشّن سفينة الأبحاث العلمية “ناجل” المخصصة لخدمة البحث العلمي بالخليج العربي والبحر الأحمر
أمير القصيم يطّلع على مشاريع تقنية المعلومات بالإمارة

أمير القصيم يطّلع على مشاريع تقنية المعلومات بالإمارة
وزارة الدفاع تعلن عن فتح بوابه القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة على وظائف عسكرية

وزارة الدفاع تعلن عن فتح بوابه القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة على وظائف عسكرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*