احدث الأخبار

اليابان أول المتأهلين إلى نصف نهائي آسيا
أبرز المواد
 تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 تكليف الرشيد مديرا لإدارة خدمة العملاء بأمانة الشرقية
المنطقة الشرقية
 مركز صحي المنصورة بالرياض ينال شهادة الاعتماد “سباهي”
منطقة الرياض
 الأحزاب اليمنية تدعو المبعوث الاممي إلى إعلان الطرف المعرقل للحلول السلمية
أبرز المواد
 عقوبات أميركية جديدة لـ4 كيانات إيرانية
أبرز المواد
 طهران تتنصل من تصريحات دبلوماسي حول «أنشطة التجسس»
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تؤكد أهمية التنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن
أبرز المواد
 زراعة الخرج تضبط بذور ومبيدات منتهية الصلاحية
منطقة الرياض
 أمانة عسير : إنجاز 34% من المشاريع المتعثرة
منطقة عسير
 المعرض التقني والمهني بنجران يختتم فعالياته
منطقة نجران
 أمانة المدينة تنظم لقاء تعريفي لمعالجة ‎التشوه البصري بمشاركة الغرفة التجارية والمواطنين والجهات ذات الاختصاص
منطقة المدينة المنورة
اليابان أول المتأهلين إلى نصف نهائي آسيا

اليابان أول المتأهلين إلى نصف نهائي آسيا

أبرز المواد
تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل

تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل

أبرز المواد
تكليف الرشيد مديرا لإدارة خدمة العملاء بأمانة الشرقية

تكليف الرشيد مديرا لإدارة خدمة العملاء بأمانة الشرقية

المنطقة الشرقية
مركز صحي المنصورة بالرياض ينال شهادة الاعتماد “سباهي”

مركز صحي المنصورة بالرياض ينال شهادة الاعتماد “سباهي”

منطقة الرياض

طهران تتنصل من تصريحات دبلوماسي حول «أنشطة التجسس»

طهران تتنصل من تصريحات دبلوماسي حول «أنشطة التجسس»
http://almnatiq.net/?p=684046
المناطق - متابعات

تنصلت الخارجية الإيرانية من تصريحات السفير السابق لدى ألمانيا علي ماجدي حول وجود “وثائق غير قابلة للدحض بيد الأوروبيين”عن أنشطة إيران، بعدما واجهت إجراءات أوروبية ضد مخططات اغتيال بأوروبا.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن ما ورد في حوار السفير السابق لدى ألمانيا “يعبر عن رأي شخصي ولا يعبر عن رأي الخارجية الإيرانية”.
ونقلت وكالة “ايسنا” عن السفير الإيراني السابق في ألمانيا علي ماجدي، أول من أمس إن الدول الأوروبية لديها “وثائق حول المزاعم عن الأنشطة الإيرانية غير قابلة للدحض”، مشيرا إلى دور عناصر “متهورة تعتقد أن قيامها بعمليات من هذا النوع انها تدافع عن المصالح القومية الإيرانية”.
وتعليقا على دور العناصر ” المتهورة” قالت الخارجية الإيرانية إن “المصطلح الذي ورد في تصريحات السفير السابق مثلما هو واضح لم يتطرق إلى نماذج وإنما نقل قلقا عاما حول هذه الاحتمالات”.
ورغم التحفظ على استخدام ماجدي لمصطلح التحفظ، إلا ان الوزارة أعربت عن تأييدها لجزء آخر من تصريحات الدبلوماسي الإيراني. وقالت في هذا الصدد إن” مثلما قال ماجدي لا يمكن إثبات الوثائق ولا تعد متقنة”.
وكان السفير الإيراني أشار إلى صعوبة إثبات صحة الوثائق إلى جانب تأكيده على صعوبة دحضها. كما أعرب عن استغرابه من تزامن مخطط الهجوم على مؤتمر للمعارضة الإيرانية في ضواحي باريس.
وانتقدت الخارجية الإيرانية اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بتصريحات نشرتها وكالة مقربة من الحكومة، واتهمت وسائل الإعلام الأجنبية بالسعي وراء “ربط انطباعاتها الخاصة” بتفاصيل وردت على لسان الدبلوماسي الإيراني عن السياسة الخارجية الإيرانية.

روابط ذات صلة

اليابان أول المتأهلين إلى نصف نهائي آسيا

اليابان أول المتأهلين إلى نصف نهائي آسيا
تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل

تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل
الأحزاب اليمنية تدعو المبعوث الاممي إلى إعلان الطرف المعرقل للحلول السلمية

الأحزاب اليمنية تدعو المبعوث الاممي إلى إعلان الطرف المعرقل للحلول السلمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*