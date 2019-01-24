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الأحزاب اليمنية تدعو المبعوث الاممي إلى إعلان الطرف المعرقل للحلول السلمية

الأحزاب اليمنية تدعو المبعوث الاممي إلى إعلان الطرف المعرقل للحلول السلمية
http://almnatiq.net/?p=684053
المناطق - واس

دعت الأحزاب السياسية اليمنية اليوم، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إلى إعلان الطرف المعرقل للحلول السلمية.
وعدت خلال لقائها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، عرقلة ميليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة يمثل رفضاً للحل السلمي وتحدياً للمجتمع الدولي.
وأكدت، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، التمسك بالقرار 2216 وعدم تجزئة الحل السياسي، لافتةً إلى أن “تساهل الأمم المتحدة شجع ميليشيات الحوثي على الاستمرار في انقلابها”.
واضافت “أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في اليمن دون انهاء الانقلاب وتسليم السلاح إلى الدولة”.

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