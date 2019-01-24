مركز صحي المنصورة بالرياض ينال شهادة الاعتماد “سباهي”

الرياض - فلاج الشعيفاني

حصل مركز الرعاية الصحية الأولية بالمنصورة النموذجي على شهادة الاعتماد ” سباهي” من المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية ضمن 17 مركزا صحيا على مستوى منطقة الرياض التابعة لصحة الرياض ، اذ يعتبر مركز الرعاية الأولية بالمنصورة احد المراكز النموذجية من كافة التجهيزات الطبية والخدمة التي يقدمها للمواطنين والمقيمين ، وقال مدير مركز الرعاية الأولية بالمنصورة عبدالله المرشدي ان الشهادة التي حصل عليها المركز لم تأتي الا بعد جهود متميزة ومثمرة من جميع النواحي الطبية ، واضاف المرشدي بجهود المدير العام للشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري ومساعدة المدير العام للصحة العامة الدكتورة اميره الرصيص اللذان يقدمان كل الجهود المبذوله في تطوير الشأن الصحي على مستوى منطقة الرياض، يذكر ان مركز الرعاية الصحية الأولية بالمنصورة شارك مطلع العام الحالي في مؤتمرات طبيه واوراق عمل وبحوث قدمها منسوبيها في كافة التخصصات الطبية.