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تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل

تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=684062
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، في تقريرٍ لها اليوم – بمشيئة الله – نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة في خلال النهار ، وانخفاض في درجات الحرارة من السبت الى الثلاثاء 20 – 1440/05/23هـ.
وتشمل التقلبات التي أوردها التقرير منطقة الحدود الشمالية عرعر, ورفحاء, وطريف، ومنطقة الجوف سكاكا, والقريات, وطبرجل، وتتأثر منطقة تبوك تيماء, والوجه, وأملج, وضبا, وحقل، ومنطقة حائل الغزالة, والحائط, وبقعاء، ومنطقة المدينة المنورة ينبع, والعلا, وبدر, والرايس, والعيص, وخيبر, ووادي الفرع، بنشاط في الرياح قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية يومي الأحد والأثنين.
وأشار التقرير أيضًا إلى تأثر منطقة مكة المكرمة تربة, ورنية, والخرمة, وجدة, وذهبان, ورابغ, وخليص, والكامل, وبحرة، وذلك يومي الأحد والأثنين المقبلين، كما تتأثر منطقة القصيم بريدة, وعنيزة, و المذنب, والبكيرية, والبدائع”، ومنطقة الرياض “الخرج, والمجمعة, وشقراء, والزلفي, والقويعية, والدوادمي, والأفلاج, ووادي الدواسر، والمنطقة الشرقية ،حفر الباطن, والقيصومة, والنعيرية, والدمام, والجبيل, والخفجي, والظهران, والأحساء، ومنطقة نجران وشرورة، وذلك يومي الأحد و الثلاثاء ، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
وأضافت الهيئة في تقريرها أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة ، وذلك من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل.

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